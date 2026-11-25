Se cumplieron ayer 35 años de la muerte de Freddie Mercury, la voz de Queen y uno de los frontmen más magnéticos que dio el rock. Murió el 24 de noviembre de 1991 en Garden Lodge, su casa del barrio londinense de Kensington, a los 45 años, por una bronconeumonía derivada del sida. Apenas un día antes había confirmado en un comunicado lo que callaba desde 1987.

Nacido Farrokh Bulsara en 1946 en Stone Town, Zanzíbar (hoy Tanzania), llegó a Inglaterra en 1964 y en 1970 fundó Queen junto a Brian May y Roger Taylor, a los que pronto se sumaría John Deacon.

Londres lo recuerda con dos gestos. El Victoria and Albert Museum exhibe hasta el 17 de enero, con entrada libre, “Splendid Things”, un recorrido por ocho de sus vestuarios: entre las piezas están la corona y la capa del Magic Tour, que lució en su último concierto con Queen. En paralelo, su hermana Kashmira y su sobrino Samuel encendieron 350 velas LED alrededor del mural “I’m Mr. Mercury”, de nueve metros, inaugurado en Wembley Park por sus 80 años, a pasos del estadio donde la banda firmó su noche más legendaria.