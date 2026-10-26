El joven youtuber salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, fue encontrado sin vida a los 30 años en Monterrey, según pudo confirmar su representante, Byron Reyes, a través de un comunicado en redes sociales. A través de medios internacionales, aún no se han hecho públicas las causas oficiales del fallecimiento del influencer.

"Es una noticia confirmada, ya conversé con su familia", confirmó su representante en las últimas horas. Además, publicó un mensaje en el que hacía alusión a las consecuencias del acoso en línea: "El bullying a cualquier escala no es un juego". Con ese texto, dio a entender que el streamer estaba un duro momento por las campañas de hostigamiento en las redes sociales.

Con tan solo 30 años, "Komanche" amasó una enorme audiencia en el mundo del streaming con sus transmisiones de videojuegos, como Minecraft. Además, fue uno de los influencers impulsores de los "Squid Craft Games", un evento que recrea en Minecraft las pruebas de la serie de Netflix El juego del calamar, junto a reconocidos streamers como AuronPlay y El Rubius.

Qué se sabe sobre su caso

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el hallazgo del cuerpo del youtuber ocurrió este domingo en una propiedad ubicada en la colonia Paseo de Cumbres, en la calle Paseo de Niza. Los vecinos fueron quienes advirtieron que la puerta estaba abierta desde el día anterior y, ante la sospecha de un robo, los propietarios del inmueble se acercaron al lugar.

Dentro del inmueble, encontraron el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años sin signos vitales que, aparentemente, sería el youtuber previamente mencionado. Además, no se habrían observado señales visibles de violencia en el domicilio.