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Hayden Panettiere habría muerto tras consumir oxicodona adulterada

Por Redacción

Hayden Panettiere, fallecida a los 36 años y conocida por sus papeles en “Scream” y “Heroes”, falleció tras consumir oxicodona, un analgésico opioide, adulterada con fentanilo, según informó el medio TMZ.

Panettiere ingirió una pastilla mortal el día que falleció y, según varias fuentes policiales consultadas por el medio, creen que se trataba de oxicodona adulterada con fentanilo. TMZ asegura que Hayden tenía un “traficante de drogas” desde hacía tiempo en Los Ángeles, quien le suministraba varios medicamentos procedentes del mercado negro.

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