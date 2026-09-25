Hecatombe: teatro a velocidad de scroll

Hay algo de paradoja en que un grupo con millones de seguidores en redes elija el escenario para su apuesta más ambiciosa. O quizás no tanto: Hecatombe nació en el teatro antes de que existiera la palabra “youtuber”, y “Mi primera guerra mundial”, que llega este domingo a la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, busca reconciliar sus dos mundos. “Es una obra que tiene mucho humor, mucho timing y en la que pasan muchas cosas”, resume Gino Gori, uno de sus cuatro integrantes. “Creo que está hecha para la nueva generación, que por ahí ve un TikTok y a los dos segundos se aburre y pasa a otro. Nosotros replicamos esa vorágine, pero con recursos teatrales”.

La premisa es teatro sobre el teatro. Una compañía está por estrenar la obra más importante de su carrera, una epopeya sobre la Primera Guerra Mundial, cuando a pocas horas del debut el elenco queda reducido a la mitad. Con la sala llena y nada menos que Francis Ford Coppola en la platea buscando actores para su próxima película, los cuatro que quedan deciden salir igual y repartirse decenas de personajes. El drama bélico, claro, se desbarranca en comedia.

Detrás del caos hay un reloj. “Está muy cronometrada”, aclara Gori. “Para que algo parezca accidental tenés que ensayarlo el doble, porque no puede fallar: si no, se hace demasiado evidente”. Después de más de veinte funciones, admite, se permiten pequeñas variaciones para no aburrirse y jugar entre ellos.

Los desastres que la obra pone en escena, además, no son del todo ficción. “Si a un amateur le pasa la mitad de las cosas que nos pasaron a nosotros, dudaría dos veces en dedicarse al teatro”, asegura. En una gira salió apurado de escena, tropezó con una escalera detrás de los camarines y se dobló el pie: un productor tuvo que vendarlo en plena función. “Gente que vomitó atrás de escena, golpes, desmayos, de todo”, enumera.

De la secundaria a YouTube

La historia empieza en Córdoba, entre compañeros de secundaria que hacían teatro y se filmaban con cámaras digitales precarias. “Me acuerdo de una que filmaba a color, pero solo cinco minutos. Teníamos que hacer magia para armar un corto”, cuenta. Un día subieron un video a YouTube sin pretensiones (”era para guardarlo en algún lado, como quien hoy usa un Drive”) y cuando la plataforma les pidió un nombre, un viernes a las tres de la mañana, recién terminada la edición, nació Hecatombe.

Las visitas crecieron y llegaban de todo el mundo, pero eran apenas estadísticas. Hasta que montaron una obra para juntar plata y comprar equipos, y la sala se llenó de desconocidos. “Fue como: estos números parece que son personas, y personas dispuestas a vernos en vivo”. Siguieron temporadas en Córdoba, Villa Carlos Paz y Buenos Aires, giras y una profesionalización que los obligó a seguir las reglas cambiantes de las plataformas: videos de cinco minutos, luego de once y medio, series, podcast y, finalmente, el formato vertical. “Todo el tiempo cambian las reglas”, dice Gori. Tanto aprendieron que después de la pandemia abrieron una academia para otros creadores.

Los seguidores, sin embargo, no se convierten automáticamente en entradas vendidas. “Si la gente está acostumbrada a consumir cosas tuyas gratis y no le tiene fe a que va a vivir algo diferente, capaz que no está dispuesta a pagar”, advierte. Y pesa la economía: más de una vez salieron del hotel y se encontraron con una multitud de chicos que querían saludarlos, cuyos padres no podían pagar la entrada.

Catorce años

Llegaron a ser siete; hoy son Agustín Parra, Agustín Peralta Pando, Lucas Lezin y el propio Gori. Hubo crisis, pero “no de decir ‘esto se corta acá’, sino procesos de cambio”, como el paso de un contenido más infantil a uno más adulto, a medida que el público crecía con ellos. “Lo que nos mantuvo unidos siempre fue la amistad. Nosotros cuatro somos familia”.

Esa madurez se nota en su quinta obra. Iba a estrenarse en octubre del año pasado, pero la postergaron hasta marzo para explorar y reescribir, una libertad que antes, atados a las temporadas, no se daban. “Siento que es la obra más Hecatombe de todas, la que más logró captar nuestra esencia”, afirma.

¿Y el humor? “Es un medio de expresión, también comunica, pero además alivia”, responde. “Muchas veces uno decide reírse de las cosas que capaz le hacen llorar”.

“Esta generación ve un TikTok y a los dos segundos se aburre y pasa a otro. Nosotros replicamos esa vorágine en el teatro”

Gino Gori, parte del grupo Hecatombe