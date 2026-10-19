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Hernán Casciari rompió el silencio: “En ningún caso hubo estafa ni fraude”

Por Redacción

Acusado de estafar a los socios de sus producciones audiovisuales, Hernán Casciari rompió el silencio y habló de la denuncia penal presentada en su contra.

“Una persona que estafa, o un proyecto que estafa a otras personas, actúa con premeditación. Es absolutamente ridículo que yo, o cualquier persona que trabaje en Orsai, nos hayamos levantado una mañana con la intención de estafar gente”, afirmó Casciari en un video publicado en sus redes sociales.

Allí también explicó que el código QR que acompañaba su descargo permitía acceder a documentación vinculada con las producciones cuestionadas:

Casciari reconoció las dificultades que atravesaron los aportantes y aseguró que durante 2025 estuvo pidiendo disculpas personalmente por los resultados del proyecto. “Son personas que de verdad se sienten decepcionadas y frustradas porque esperaban otra cosa de un proyecto. Pero en ningún caso hubo una estafa ni un fraude”, insistió.

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