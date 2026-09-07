Hito: Shakira llega a mil millones de reproducciones con su canción del Mundial

Shakira alcanzó un nuevo hito en su carrera con “Dai Dai”, su colaboración con el nigeriano Burna Boy y canción oficial del Mundial 2026, cuyo videoclip superó los 1.000 millones de reproducciones en YouTube en menos de tres meses desde su lanzamiento.

“Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fanáticos por hacer todo posible. ¡Los amo!”, escribió la artista en sus redes sociales al celebrar el logro.

El videoclip se convirtió así en el primero de 2026 en alcanzar esa cifra y lo hizo en un tiempo récord.