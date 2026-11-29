Una aristócrata con un vestido de época, una reina rodeada de sus asistentes, nobles escoceses a caballo y los fastuosos salones de una mansión inglesa. Las imágenes bien podrían pertenecer a un capítulo de “Downton Abbey” o “Bridgerton”, pero lo que sucede en pantalla tiene poco que ver con las intrigas palaciegas: los protagonistas explican cómo abrocharse el cinturón de seguridad, colocarse una máscara de oxígeno o utilizar un chaleco salvavidas.

En julio de 2024, British Airways sorprendió con un particular video de seguridad para sus vuelos, realizado con profesionales de primera línea de la industria cinematográfica. Para dirigirlo convocó a Sharon Maguire, responsable de “El diario de Bridget Jones”, mientras que el vestuario estuvo a cargo de Jenny Beavan, ganadora de tres premios Oscar por “Un amor en Florencia”, “Mad Max: Furia en el camino” y “Cruella”.

El cortometraje, de poco más de cinco minutos, fue rodado en dos imponentes residencias inglesas, Hatfield House y Englefield House, y contó con la participación de más de 40 empleados de la aerolínea, entre pilotos, tripulantes de cabina y personal técnico, además de actores profesionales.

Lo curioso es que el video trascendió las fronteras de los aviones. Apenas una semana después de su publicación, el diario británico The Guardian daba cuenta de un fenómeno impensado: medio millón de personas habían reproducido en YouTube un video de seguridad aérea sin necesidad de abordar un avión. Desde entonces, la cifra trepó a casi 2,4 millones de visualizaciones.

El caso ilustra hasta qué punto las aerolíneas están apostando por el entretenimiento y los recursos de la industria audiovisual para captar la atención de sus pasajeros. Y Hollywood, por su parte, encontró en los aviones una nueva frontera para sus negocios.

UN PÚBLICO CAUTIVO

Las aerolíneas transportaron el año pasado casi tantos pasajeros como entradas al cine se vendieron en todo el mundo. En 2025 se comercializaron unos 4.980 millones de tickets para las salas cinematográficas, según estimaciones del Observatorio Audiovisual Europeo, mientras que unos 4.967 millones de pasajeros viajaron en avión, de acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Es un mercado que “las aerolíneas toman muy en serio, al igual que las compañías de cine”, explicó a AFP Terry Steiner, presidenta de Terry Steiner International, la mayor distribuidora independiente de contenidos para el entretenimiento a bordo.

Cuando Steiner fundó su compañía, en 1993, las aerolíneas ofrecían principalmente películas taquilleras, proyectadas muchas veces en pantallas colectivas. Los pasajeros debían ajustarse a una programación determinada, independientemente de sus gustos.

La tecnología transformó radicalmente aquella experiencia. Las pantallas individuales instaladas en los respaldos de los asientos permitieron multiplicar la oferta y personalizar el servicio. Hoy, películas, series, documentales, música y videojuegos forman parte de un menú que convierte a los aviones en auténticos centros de entretenimiento a miles de metros de altura.

“Las personas ven películas en las aerolíneas por diversas razones”, explicó Steiner. Algunos pasajeros eligen volver a disfrutar de historias conocidas, mientras que otros aprovechan las horas de vuelo para ponerse al día con los estrenos que no pudieron ver en el cine.

Su compañía abastece a unas cien aerolíneas y funciona como intermediaria entre los estudios cinematográficos y las empresas de transporte aéreo, seleccionando contenidos en función del perfil de sus clientes.

“Cada aerolínea tiene su propio carácter, y ellos buscan cosas diferentes, así que nuestro trabajo es encontrar las películas que creemos que se adaptan mejor a cada uno”, comentó.

UN NEGOCIO MILLONARIO

Las cifras permiten dimensionar el crecimiento de esta industria. El mercado del entretenimiento y la conectividad a bordo pasó de estar valorado en 2.850 millones de dólares en 2015 a una proyección de 9.500 millones de dólares para 2026, según la consultora MarketsandMarkets.

Entre los factores que impulsan esa expansión se encuentra la incorporación de conexiones inalámbricas y el acceso a internet durante los vuelos, una posibilidad que también abrió las puertas de los aviones a las plataformas de streaming.

Cada vez más pasajeros pueden utilizar sus propios dispositivos para continuar una serie, descubrir un documental o disfrutar de una película que descargaron antes de salir de sus casas.

Sin embargo, Steiner no considera que ese fenómeno represente una amenaza para el negocio del entretenimiento a bordo, sino una oportunidad de convivencia entre distintas formas de consumo.

“Hay una diferencia entre lo que los usuarios pueden ver allí (en las plataformas) y lo que nosotros ofrecemos”, sostuvo la ejecutiva, que acaba de recibir el Premio a la Trayectoria de la APEX, la asociación internacional de la industria de la experiencia a bordo.

Una de las principales ventajas competitivas de las aerolíneas es, precisamente, la posibilidad de ofrecer películas de reciente estreno que todavía no llegaron a las plataformas digitales. De esta manera, un viaje puede convertirse en una oportunidad para acceder a novedades cinematográficas antes de que estén disponibles para ver en casa.

¿QUÉ PELÍCULAS FUNCIONAN MEJOR EN EL AIRE?

Aunque los catálogos incluyen producciones de distintos países y géneros, no todas las películas resultan igualmente atractivas para quienes se encuentran a bordo de un avión.

“Los accidentes aéreos son un rotundo no”, respondió Steiner, entre risas, al ser consultada sobre las características de una buena película para disfrutar durante un vuelo.

Las comedias románticas, los dramas y las producciones ganadoras del Oscar se encuentran tradicionalmente entre las preferidas de los pasajeros. También tienen su público los grandes clásicos, esas películas que muchos espectadores llevan años prometiéndose ver y para las que nunca encuentran tiempo.

El fenómeno adquirió tal relevancia que diferentes revistas y portales especializados elaboran guías con recomendaciones cinematográficas para viajeros. Harper’s Bazaar, por ejemplo, incluyó entre sus sugerencias a “Casablanca”, la emblemática película de 1942 protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.

Las películas de avión se han convertido, así, en una suerte de subgénero cultural, con sus propias recomendaciones, hábitos de consumo y criterios de selección.

¿Podrían llegar algún día a tener su propia categoría en los premios de la Academia de Hollywood? “¿No sería genial?”, respondió Steiner, entusiasmada. “¡Me encantaría!”, cerró.