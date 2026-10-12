Homero Pettinato sigue enamorado de La Reini pero “es muy difícil”

Homero Pettinato contó que sigue enamorado de Sofía Gonet, La Reini. “Creo que sí”, dijo en “PH”. “No estoy tan seguro. Cuando algo no funciona realmente es difícil describir bien lo que te está sucediendo. Es una pared contra la que reboté demasiadas veces, la verdad. Y... Pero sí, la verdad que seguimos”.

Y reflexionó: “Cuando el contacto es amoroso, es algo muy fuerte lo que nos pasa a los dos. Cuando amas a alguien que no te conviene, no te hace bien, cuando no le encontrás realmente la forma de que encaje en tu vida y que se genere algo lindo y que perdure, es muy difícil”.