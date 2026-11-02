Horacio Lavandera: “Es una emoción encontrarme con el público platense”

Horacio Lavandera regresará a la Ciudad mañana para presentarse en la Sala Ginastera del Teatro Argentino junto al Cuarteto de Cuerdas de la UNNOBA. El pianista, reconocido por su trayectoria internacional y su vínculo con la música clásica y contemporánea, ofrecerá un programa que reunirá el Cuarteto de cuerdas N.º 1 de Alberto Ginastera y el Quinteto para piano y cuerdas de Johannes Brahms.

“Es uno de los teatros más importantes de Argentina y una emoción siempre renovada el encontrarme allí con el público platense”, expresó Lavandera en diálogo con EL DIA. El artista, quien mantiene una relación de larga data con la Ciudad, tuvo su primer concierto en esa sala en 2001, con obras de Chopin, Alban Berg y Prokofiev. En 2006, además, tuvo el honor de estrenar el nuevo piano Steinway del teatro. “Tengo muchísimos recuerdos, además, de haber visitado La Plata de pequeño con mis abuelos, visitando el Museo de Ciencias Naturales o la ciudad de los Niños. Siempre que vuelvo tengo esos hermosos recuerdos en mi corazón”, recordó.

“Revisar una obra que interpreté hace más de 20 años es una emoción muy especial”

ENTRE BRAHMS Y GINASTERA

El concierto de mañana, con cita a las 19:30 horas en la Sala ubicada en 51 entre 9 y 10, propondrá un encuentro entre dos universos musicales que, pese a sus diferencias, comparten una raíz: la capacidad de transformar elementos populares y folclóricos en nuevas formas de expresión. Para Lavandera, tanto Ginastera como Brahms parten de gestos musicales que desarrollan mediante variaciones, contrastes y una amplia riqueza de colores.

En el caso del quinteto de Brahms, el pianista destacó la complejidad de una obra que atravesó una extensa etapa de composición y distintas versiones antes de alcanzar su forma definitiva. Sus cuatro movimientos recorren diferentes emociones y dialogan con la herencia de compositores como Beethoven, Schubert, Mendelssohn y Mozart.

Lavandera volverá a interpretar la pieza después de más de dos décadas. Esa distancia temporal modificó su manera de acercarse a la partitura y le permitió descubrir aspectos que antes observaba desde una perspectiva más técnica.

“Revisar una obra que interpreté hace más de 20 años es una emoción muy especial”, sostuvo. Y agregó que su madurez artística lo lleva hoy a detenerse más en las transiciones y a explorar otros tiempos musicales, sin preocuparse tanto por los aceleramientos.

La presentación con el Cuarteto de Cuerdas de la UNNOBA también tendrá un atractivo adicional: el músico anticipó que preparó varias piezas para interpretar como bises.

EL LUGAR DE LA MÚSICA ARGENTINA EN SU CARRERA

A lo largo de su trayectoria, Lavandera se presentó en salas emblemáticas como el Carnegie Hall de Nueva York, el Wigmore Hall de Londres y la Berliner Philharmonie. Sin embargo, evita establecer diferencias generales entre los públicos de distintos países y prefiere pensar cada concierto como una experiencia única.

En esos escenarios internacionales, la música argentina ocupa un lugar destacado. El pianista considera que compositores como Ginastera, Astor Piazzolla y Osvaldo Golijov despiertan una notable curiosidad entre los espectadores.

Su compromiso con ese repertorio tiene raíces en su formación con Antonio De Raco, quien trabajó con obras de grandes creadores argentinos y defendía la relación entre intérpretes y compositores como una forma de construir nuevos mundos sonoros. Lavandera se reconoce como continuador de esa perspectiva, con la intención de transmitir ese legado y, al mismo tiempo, difundir la creación contemporánea.

De esta manera, uno de los proyectos actuales del pianista está en el compromiso de acercar la música clásica a nuevas generaciones. Junto a su productor, Sebastián Celoria, Lavandera desarrolla proyectos que combinan grandes obras del repertorio, como las Variaciones Diabelli de Beethoven y las Variaciones Goldberg de Bach, con versiones propias de canciones de The Beatles y música de “Star Wars”.

PARA AGENDAR Qué: Horacio Lavandera y el Cuarteto de la UNNOBA interpretan Ginastera y Brahms.

Dónde: Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.

Cuándo: Este martes a las 19.30Entrada: gratuita con reserva online. Qué: Horacio Lavandera y el Cuarteto de la UNNOBA interpretan Ginastera y Brahms.Dónde: Sala Ginastera del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10.Cuándo: Este martes a las 19.30Entrada: gratuita con reserva online.