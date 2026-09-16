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Horacio Pagani se fue al pasto: dijo una barbaridad sobre una famosa

Ocurrió durante la emisión de Bendita. Sus compañeras le tuvieron que tapar la boca

Por Redacción

Durante una de las emisiones del ciclo Bendita, el periodista Horacio Pagani protagonizó un tenso cruce al realizar un comentario desubicado sobre la exparticipante de Gran Hermano Daniela Celis, lo que motivó una rápida intervención de sus compañeros para frenarlo en vivo.

El episodio se originó cuando en el piso del programa analizaban un fragmento televisivo en el que Celis, durante su participación en el ciclo Patria y Familia, se quebró al hablar de su actualidad sentimental y de la falta de intimidad tras su separación.

Al notar la confusión inicial de Pagani respecto a los motivos del llanto, la panelista Tamara Pettinato intentó aclararle la situación de manera directa: "Horacio, no sé si entendiste, la chica lloraba porque no tiene con quién tener sexo".

Lejos de encauzar el intercambio, la réplica del veterano periodista elevó la tensión en el estudio. "Esto salió por televisión. Ya me di cuenta. ¿Va a llorar a la televisión porque no tiene sexo? La agarra una manifestación de tipos y se la...", alcanzó a expresar antes de ser interrumpido de manera abrupta.

Ante la gravedad de los dichos que se gestaban, Pettinato le tapó la boca con la mano para impedir que completara la idea. Enseguida, la conducción del segmento recayó en Edith Hermida, quien optó por cederle la palabra a otra integrante del panel para desviar el eje de la discusión y retomar el desarrollo habitual del programa.

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