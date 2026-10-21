Hoy 21 de octubre, se celebra el Día de Volver al Futuro

Cada 21 de octubre, los fanáticos del cine celebran el Día de Volver al Futuro, una de las sagas más emblemáticas de la cultura popular. La fecha no es casual: recuerda el momento exacto en el que Marty McFly y el doctor Emmett Brown llegan al futuro a bordo del mítico DeLorean en la segunda película de la trilogía, estrenada en 1989. El destino de aquel viaje era el 21 de octubre de 2015, una jornada que quedó grabada en la memoria de varias generaciones.

Protagonizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd, la historia conquistó al público con una combinación de ciencia ficción, humor y aventuras temporales. La primera entrega llegó a los cines en 1985 y dio inicio a una trilogía que continuó con Volver al Futuro II y Volver al Futuro III, estrenadas en 1989 y 1990, respectivamente.

La segunda película imaginó cómo sería el mundo en 2015 y presentó una serie de inventos que parecían propios de una fantasía. Entre ellos aparecían las patinetas voladoras, los autos voladores, las zapatillas que se ajustaban solas y las pantallas gigantes. Aunque algunas de esas tecnologías todavía no forman parte de la vida cotidiana, otras predicciones sorprendieron por su parecido con los avances que llegaron años después.

Entre los aciertos de la película se destacan las videollamadas, las pantallas planas, los sistemas de reconocimiento biométrico y distintos dispositivos conectados. También aparecían elementos que hoy se relacionan con los hogares inteligentes y los pagos electrónicos. Sin embargo, los vehículos voladores y las patinetas capaces de levitar siguen siendo algunas de las grandes deudas de aquel futuro imaginado.

La celebración del 21 de octubre se popularizó especialmente en 2015, cuando el calendario alcanzó la fecha a la que viajaban los protagonistas. Desde entonces, el llamado Back to the Future Day se convirtió en una oportunidad para compartir escenas, recordar frases inolvidables y comparar las predicciones de la película con los avances tecnológicos reales.