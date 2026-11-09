Icardi, complicado: la medida para evitar la prisión

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena mediática después del episodio ocurrido el viernes en Nordelta, que motivó la intervención policial y derivó en una denuncia por presuntas lesiones contra Francesca, la hija mayor de la expareja.

El episodio ocurrió cuando la pareja de Wanda Nara, Martín Migueles, comenzó a recibir mensajes de Francesca en los que le pedía ayuda, manifestando que su padre la golpeó y que tenía miedo.

Ante esos mensajes, Wanda se dirigió a la propiedad de Icardi y la situación habría terminado en un verdadero escándalo con la presencia de efectivos policiales y personal médico.

A partir de lo ocurrido, se presentó una denuncia por presuntas lesiones leves y tomó intervención la Fiscalía especializada en Violencia de Género de Tigre. Wanda declaró durante varias horas y habría pedido que su hija pudiera brindar testimonio mediante una Cámara Gesell.

Además, la Justicia dispuso una medida cautelar que establece que Icardi no podrá acercarse a su hija ni comunicarse con ella por ningún medio durante 45 días.

LA ESTRATEGIA JUDICIAL DE ICARDI

En medio de las repercusiones, Yanina Latorre publicó información sobre los movimientos judiciales y la estrategia de la defensa del futbolista, y dio a conocer que el nuevo abogado de Icardi, Norberto Francisco Oneto, presentó un pedido de eximición de prisión. “Pide la excarcelación por miedo a que ordenen la detención”, contó.

La Justicia hizo lugar al planteo y concedió el beneficio bajo caución juratoria y estableció ciertas determinaciones que Icardi deberá cumplir. “A Mauro le otorgaron la eximición de prisión. En cinco días se tiene que presentar en el juzgado, bajo apercibimiento de ser revocado el beneficio de la eximición”, informó Latorre.

De acuerdo a los dichos de la conductora, si Icardi no cumple con la presentación dentro del plazo establecido, la eximición podría ser revocada.

Después de confirmar la decisión judicial, Yanina también dejó su opinión sobre la decisión judicial del novio de la China Suárez: “Ahora, pensando un poco. ¿Nadie pide una eximición si no se siente culpable, no?”, cuestionó.

Luego volvió sobre la posibilidad de que el expediente avanzara hacia una medida más severa y agregó: “Entiendo que pensando que le podrían pedir la detención... se adelantaron a pedir la eximición”.

Mientras tanto, sigue vigente la restricción de contacto con Francesca y la investigación por la denuncia de presuntas lesiones.