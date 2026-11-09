Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
TRAS LA DENUNCIA POR VIOLENCIA CONTRA SU HIJA

Icardi, complicado: la medida para evitar la prisión

El futbolista recibió una restricción de alejamiento de su hija y ahora elabora una estrategia para no ser detenido
El futbolista contrató un nuevo abogado para su defensa

Por Redacción

Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a quedar en el centro de la escena mediática después del episodio ocurrido el viernes en Nordelta, que motivó la intervención policial y derivó en una denuncia por presuntas lesiones contra Francesca, la hija mayor de la expareja.

El episodio ocurrió cuando la pareja de Wanda Nara, Martín Migueles, comenzó a recibir mensajes de Francesca en los que le pedía ayuda, manifestando que su padre la golpeó y que tenía miedo.

Ante esos mensajes, Wanda se dirigió a la propiedad de Icardi y la situación habría terminado en un verdadero escándalo con la presencia de efectivos policiales y personal médico.

A partir de lo ocurrido, se presentó una denuncia por presuntas lesiones leves y tomó intervención la Fiscalía especializada en Violencia de Género de Tigre. Wanda declaró durante varias horas y habría pedido que su hija pudiera brindar testimonio mediante una Cámara Gesell.

Además, la Justicia dispuso una medida cautelar que establece que Icardi no podrá acercarse a su hija ni comunicarse con ella por ningún medio durante 45 días.

LA ESTRATEGIA JUDICIAL DE ICARDI

En medio de las repercusiones, Yanina Latorre publicó información sobre los movimientos judiciales y la estrategia de la defensa del futbolista, y dio a conocer que el nuevo abogado de Icardi, Norberto Francisco Oneto, presentó un pedido de eximición de prisión. “Pide la excarcelación por miedo a que ordenen la detención”, contó.

La Justicia hizo lugar al planteo y concedió el beneficio bajo caución juratoria y estableció ciertas determinaciones que Icardi deberá cumplir. “A Mauro le otorgaron la eximición de prisión. En cinco días se tiene que presentar en el juzgado, bajo apercibimiento de ser revocado el beneficio de la eximición”, informó Latorre.

De acuerdo a los dichos de la conductora, si Icardi no cumple con la presentación dentro del plazo establecido, la eximición podría ser revocada.

Después de confirmar la decisión judicial, Yanina también dejó su opinión sobre la decisión judicial del novio de la China Suárez: “Ahora, pensando un poco. ¿Nadie pide una eximición si no se siente culpable, no?”, cuestionó.

Luego volvió sobre la posibilidad de que el expediente avanzara hacia una medida más severa y agregó: “Entiendo que pensando que le podrían pedir la detención... se adelantaron a pedir la eximición”.

Mientras tanto, sigue vigente la restricción de contacto con Francesca y la investigación por la denuncia de presuntas lesiones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?