En medio de la llegada del papa León XIV al país, Mauro Icardi recibió una mala noticia judicial. En las últimas horas, el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial San Isidro le impuso medidas cautelares y de protección urgente tras la denuncia presentada por su expareja Wanda Nara en representación de su hija menor, Francesca.

La causa iniciada por el presunto delito de lesiones leves encuadra la situación de la víctima dentro de las previsiones de la Ley 12.569 de Violencia Familiar. En ese contexto, el futbolista contará con una restricción perimetral por 45 días y se le prohibirá todo contacto con su hija mayor mientras avanza la causa.

La resolución establece que Icardi debe mantenerse a más de 100 metros de Francesca. Además, fija una distancia mínima de 300 metros respecto de la vivienda de la nena y de cualquier sitio donde se encuentre. La cautelar busca protegerla durante el desarrollo de las actuaciones y alcanza los distintos lugares en los que pueda estar.

Asimismo, la prohibición comprende también llamadas, mensajes, redes sociales y aplicaciones de mensajería. El documento impide, además, que el jugador intente comunicarse con su hija por medio de otras personas. Si incumple alguna de esas condiciones, podría enfrentar una imputación por desobediencia, según la advertencia incluida en la medida judicial.

En ese marco, Wanda Nara habría solicitado que Francesca sea escuchada mediante una Cámara Gesell, una herramienta que permite tomar su testimonio con resguardos especiales.

En paralelo, Yanina Latorre reveló que la conductora de MasterChef Celebrity analiza avanzar con otro pedido judicial: la detención de Icardi. Por el momento, esa posibilidad fue comunicada por la expanelista de LAM y no equivale a una detención ordenada por algún juez o fiscal.