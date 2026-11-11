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“QUE SEA ESCUCHADO”

Icardi, indignado: no lo dejaron declarar y su defensa lanzó un fuerte mensaje

Por Redacción

La situación de Mauro Icardi por la denuncia de violencia contra su hija Francesca sigue complicada y ahora sumó un nuevo episodio luego de que se conociera que el futbolista se presentó ante la fiscalía para dar su versión de los hechos, pero no pudo hacerlo.

Ante esto, su equipo de abogados lanzó un comunicado en donde cuestionaron el accionar del tribunal, señalando que la parte denunciante, es decir Wanda Nara, había tenido la posibilidad de expresarse sobre los acontecimientos.

“Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes”, expresaron los letrados. “No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato. La ley obliga al Ministerio Público Fiscal a actuar con criterio objetivo, también a favor del imputado, y la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía”, agregaron.

“Si estas demoras persisten, recurriremos a todas las vías que la ley prevé para garantizar que Mauro Icardi sea escuchado”, cerraron.

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