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Icardi, inhabilitado: manejaba con licencia vencida y la China lo filmó in fraganti

Por Redacción

Mauro Icardi volvió a estar en el centro de la polémica luego de que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispusiera la inhabilitación preventiva luego de constatar que el futbolista tenía vencida su licencia de conducir.

La medida se dio tras la difusión de un video publicado en redes sociales por la China Suárez, en el que se observa una situación de riesgo mientras ambos circulaban en un vehículo. En las imágenes, la actriz aparece sin el cinturón de seguridad y con gran parte de su cuerpo fuera del auto, mientras Icardi permanecía al volante, con el cinturón de seguridad puesto.

“Antes de obtener una nueva licencia, deberá ser evaluado para determinar su aptitud para conducir. La seguridad vial no admite excepciones”, informó la entidad a través de las redes sociales oficiales en donde se dio a conocer la sanción al jugador.

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