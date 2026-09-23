Icardi reaccionó tras el escándalo con su licencia: “Un ratito de chimento”

Tras conocerse la noticia de que el Ministerio de Transporte inhabilitó preventivamente la licencia de conducir de Mauro Icardi, el futbolista utilizó sus redes sociales para cuestionar la efectividad de la medida y acusó a la entidad de querer “un ratito de chimento”.

La repercusión del video que muestra a La China Suárez sin cinturón de seguridad y cantando sentada en la ventanilla del auto en movimiento, que ella misma publicó en sus redes sociales, puso la lupa sobre el accionar del exjugador del Galatasaray frente al volante.

Es por eso que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires dispuso la inhabilitación preventiva de Mauro Icardi luego de constatar que el futbolista tenía vencida su licencia de conducir desde mayo de 2019.

Luego de que la noticia se viralizara, Icardi cuestionó el comunicado de la entidad y sostuvo que él no utiliza su licencia de conducir argentina, porque él dispone de una italiana con vencimiento para el próximo 2029.

“Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, se preguntó a través de un descargo que hizo en sus redes sociales.

Luego, el futbolista elevó el tono de la discusión y acusó a la entidad de querer “colgarse” de él: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, dijo, contundente.

En ese sentido, apuntó contra el Gobierno de la Provincia y el estado de las calles por las que circulan: “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar tuiteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar”, arrojo en su mensaje virtual.

Por último, aclaró: “La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, cuestionó Icardi.