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Mauro Icardi rompió el silencio después de ser denunciado y negó haberle pegado a su hija Francesca

La defensa del futbolista publicó un escrito para negar la existencia de episodios de violencia familiar

Por Redacción

En medio del avance de la causa judicial, los abogados de Mauro Icardi difundieron un comunicado oficial a través de las redes sociales del jugador para fijar posición pública sobre los hechos investigados, desmentir versiones de detención y cuestionar los operativos realizados en su domicilio durante el domingo.

Primeramente, la defensa desmintió categóricamente cualquier episodio de violencia física hacia su hija mayor. En ese sentido, explicaron que los informes del servicio de emergencias médicas determinaron que no se constataron lesiones recientes y remarcaron que cualquier referencia a una afección en la rodilla corresponde a una dolencia preexistente.

Asimismo, desmintieron los rumores sobre una supuesta orden de arresto o detención efectiva y confirmaron que el Juzgado de Garantías interviniente otorgó la eximición de prisión, por lo que el futbolista transita el proceso en libertad.

En ese marco, calificaron de "innecesario" el procedimiento policial en su vivienda, ya que eñalaron que la entrega de la computadora y el teléfono celular secuestrados podía haberse solicitado mediante un requerimiento formal.

Finalmente, solicitaron al fiscal de la causa que mantenga la custodia de los dispositivos hasta la realización de las pericias forenses para evitar cualquier alteración o filtración de material.

Icardi cambió de abogado penal

Mauro Icardi tenía a Gonzalo Romero Victorica como abogado penal. Sin embargo, a partir de la denuncia que recibió por presuntas lesiones agravadas a su hija, tomó la decisión de cambiar de representación. De esta forma, Francisco Oneto es su nuevo letrado, quien es conocido en el mundo mediático.

Su nuevo abogado se hizo conocido en los medios por ser el abogado penal de Leopoldo Luque, médico que atendió a Diego Maradona en el juicio por su muerte y de Máximo Thomsen, uno de los sentenciados a cadena perpetua por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

Además, fue defensor del presidente Javier Milei en la causa Libra y candidato a vicegobernador bonaerense por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023.

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