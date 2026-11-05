Impactante look de Sofía Gonet que se transformó en Madonna con un parche en el ojo

Sin dudas, Sofía Gonet llevó su fanatismo por la moda a otro nivel durante la final de Popstars, donde apareció con una caracterización inspirada en la era Madame X de Madonna.

Así, la influencer recreó la estética que la reina del pop presentó en 2019 con dos estilos bien definidos y diferentes.

La primera propuesta tuvo una camisa blanca de mangas largas, una corbata negra angosta y un chaleco ajustado.

Para completar el conjunto, lució una falda recta midi de tiro alto y zapatos de charol en punta. Sin embargo, el detalle que terminó de construir la referencia fue un parche negro sobre el ojo izquierdo, uno de los elementos visuales más asociados al personaje de Madonna en aquella etapa.

Para el segundo estilo, Sofía mantuvo el parche y cambió la sastrería por una propuesta más sensual.

Eligió un diseño negro ajustado al cuerpo, con un escote pronunciado y una herradura en el centro, detalle distintivo de la firma argentina Esquina, y lo combinó con un pantalón sastrero negro de corte ajustado.

Allí, en lugar de sus clásicas extensiones, lució el pelo corto, con raya al costado y ondas marcadas en las puntas.

Por último, el maquillaje, por otro lado, reforzó la inspiración con una piel pálida, cejas rectas y definidas, sombras neutras, delineado cat eye, pómulos rosados y labios rojos intensos.