“Me junté con la gente del canal y me dijeron que el 31 de enero terminan Los Profesionales. Es una triste noticia para todos nosotros”, comenzó diciendo Flor de la V durante la emisión del viernes. Sin embargo, lo que parecía ser un simple anuncio derivó en un sonado escándalo cuando sus panelistas revelaron que no estaban enterados del tema.

“Me estoy enterando ahora”, dijo Damián Rojo, quien aclaró que la noticia lo había sorprendido en pleno programa. En ese momento, la conductora reaccionó sin entender nada: “Ah, pensé que ya sabían, que les habían dicho. Perdón”, respondió.

“Tengo contrato hasta el 31 de diciembre de 2027. Tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal. Tenía contrato en el horario de 13.30 a 15.30”, había aclarado previamente Flor. A pesar del malestar general, De la V continuó con el ciclo con normalidad.