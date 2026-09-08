Incómodo momento en TN: renunció en vivo el dibujante de Ricardo Canaletti y tiró un fuerte palito contra el canal

Miguel Paradiso protagonizó un inesperado momento en vivo durante la última emisión de Cámara del Crimen.

El reconocido dibujante, que durante años acompañó a Ricardo Canaletti recreando las escenas de algunos de los crímenes más relevantes, anunció que decidió dejar el programa y sorprendió con los motivos de su salida.

Así, Canaletti hizo una pausa en medio del ciclo que lleva 12 años al aire para despedir a su compañero. Paradiso aprovechó ese momento para dirigirse a la audiencia y agradecer por el cariño que recibió durante todo este tiempo.

"Ricardo, quiero agradecer a la audiencia. Un mensaje a todos, que han sido y son tan amables con nosotros. La verdad, lo que yo recibo a través de Cámara del Crimen, son elogios a vos, a mí y es increíble como saluda la gente y agradece", expresó el dibujante.

Después, llegó el anuncio que nadie esperaba. Paradiso confirmó públicamente que dejaría el programa y explicó que se trataba de una decisión vinculada a una situación personal que, según sus palabras, ya era conocida por el área económica del canal.

“Quiero avisar que me voy del programa, por razones de fuerza mayor", anunció frente a las cámaras a poco del fuerte cruce de Canaletti con Ricardo Bertoloti.

Pero, lo que más llamó la atención llegó segundos después, cuando el dibujante profundizó sobre las razones de su partida y realizó un comentario que rápidamente generó repercusiones entre los seguidores del programa: "Me voy porque ya la parte económica del canal conoce mi problema. Así que me voy y para siempre".

Sin dudas, la mencionada frase sorprendió incluso al propio periodista que se fue del programa de Carmen Barbieri, quien rápidamente intentó bajar la tensión del momento y evitar que la despedida tuviera un tono definitivo.

"No hay para siempre, dame un abrazo, vení", le respondió el conductor que hace poco estuvo internado mientras invitaba a su compañero a acercarse para despedirse.

Allí, Paradiso aceptó el gesto y aprovechó los últimos minutos para agradecer a quienes compartieron con él tantos años de trabajo en el programa: "Gracias, quiero agradecer también a los chicos, que han sido tan amables”.

La salida de Paradiso no pasó inadvertida para los espectadores, especialmente por la manera en la que decidió comunicarla.

Su referencia a la situación económica del canal despertó rápidamente comentarios en las redes y abrió interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su decisión.