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Incómodo momento en TN: renunció en vivo el dibujante de Ricardo Canaletti y tiró un fuerte palito contra el canal

Por Redacción

Miguel Paradiso protagonizó un inesperado momento en vivo durante la última emisión de Cámara del Crimen.

El reconocido dibujante, que durante años acompañó a Ricardo Canaletti recreando las escenas de algunos de los crímenes más relevantes, anunció que decidió dejar el programa y sorprendió con los motivos de su salida.

Así, Canaletti hizo una pausa en medio del ciclo que lleva 12 años al aire para despedir a su compañero. Paradiso aprovechó ese momento para dirigirse a la audiencia y agradecer por el cariño que recibió durante todo este tiempo.

"Ricardo, quiero agradecer a la audiencia. Un mensaje a todos, que han sido y son tan amables con nosotros. La verdad, lo que yo recibo a través de Cámara del Crimen, son elogios a vos, a mí y es increíble como saluda la gente y agradece", expresó el dibujante.

Después, llegó el anuncio que nadie esperaba. Paradiso confirmó públicamente que dejaría el programa y explicó que se trataba de una decisión vinculada a una situación personal que, según sus palabras, ya era conocida por el área económica del canal.

“Quiero avisar que me voy del programa, por razones de fuerza mayor", anunció frente a las cámaras a poco del fuerte cruce de Canaletti con Ricardo Bertoloti.

Pero, lo que más llamó la atención llegó segundos después, cuando el dibujante profundizó sobre las razones de su partida y realizó un comentario que rápidamente generó repercusiones entre los seguidores del programa: "Me voy porque ya la parte económica del canal conoce mi problema. Así que me voy y para siempre".

Sin dudas, la mencionada frase sorprendió incluso al propio periodista que se fue del programa de Carmen Barbieri, quien rápidamente intentó bajar la tensión del momento y evitar que la despedida tuviera un tono definitivo.

"No hay para siempre, dame un abrazo, vení", le respondió el conductor que hace poco estuvo internado mientras invitaba a su compañero a acercarse para despedirse.

Allí, Paradiso aceptó el gesto y aprovechó los últimos minutos para agradecer a quienes compartieron con él tantos años de trabajo en el programa: "Gracias, quiero agradecer también a los chicos, que han sido tan amables”.

La salida de Paradiso no pasó inadvertida para los espectadores, especialmente por la manera en la que decidió comunicarla.

Su referencia a la situación económica del canal despertó rápidamente comentarios en las redes y abrió interrogantes sobre las circunstancias que rodearon su decisión.

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