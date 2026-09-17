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India Ortega aclaró todo lo que pasa con Julieta Prandi y su familia

Por Redacción

Pasó de todo. Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí en una boda íntima a la que asistieron muy pocos invitados.

Algunos de los hermanos del cantante pegaron el faltazo y dieron pie a una ola de versiones en torno al enfrentamiento que tendrían con su nueva cuñada.

Incluso se dijo que Ana Paula Dutil, ex de Emanuel, había dejado de seguirla en las redes. 

Así, India, la hija del cantante, sí fue al civil y decidió contar la verdad.

“Hoy es un día festivo, la ceremonia estuvo increíble y yo estoy muy contenta. De verdad me pone feliz haber podido estar acá. Julieta es una persona increíble que le hace muy bien a mi papá, lo veo contento a él y es buenísimo”, admitió.

Allí, cuando le preguntaron qué opinión tiene respecto a Prandi, no dudó: “Ella es una persona que trae mucha luz, que a pesar de todo lo que ha pasado, contagia eso. Papá había medio abandonado la música y ella lo alentó mucho. Es una madre excelente con sus hijos, la quiero muchísimo como madrastra y pareja de papá”.

En cuanto al motivo por el cual su papá decidió mantener el casamiento en secreto, India contó: “A mí me lo contaron hace un tiempo pero mi papá es una persona a la que le gusta mucho mantener todo en la intimidad”.

Por último, también se refirió al faltazo de sus tíos Luis, Sebastián y Rosario: “Que yo sepa, no hay problema con nadie. Luis y Sebastián están con grabaciones, Rosario está por hacer un show… a ver, si mi hermano se casa yo iría pero es un día de semana y se complica”, cerró India. 

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