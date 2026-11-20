La vida amorosa de Marta Fort acaparó la escena mediática luego de que la joven revelara que estaba soltera nuevamente porque a su ex “no le dio la talla” para estar con ella.

Tras la revelación en redes, la hija de Ricardo Fort sostuvo ante la prensa que “está perfecta” porque “ya hizo el duelo hace semanas” y que a su expareja “no le gustaban las llamadas ni su trabajo”. Además, lo trató de “inseguro” con respecto a lo económico.

Sin embargo, el tema no quedó ahí, ya que ante el inesperado anuncio, Juan Manuel Ramírez, el joven en cuestión, quiso dar su versión de los hechos y desmintió a Martita.

Los polémicos dichos del ex

“Yo jamás en mi vida le dije que me hace sentir inseguro que tenga más plata que yo. Eso no es nada nuevo, o sea, es la hija de Ricardo Fort. Jamás en mi vida puede llegar a ser una inseguridad para mí que ella tenga más plata que yo”, contó en “Intrusos”.

Según su relato, la distancia fue uno de los factores que complicaron su relación, como también la negativa de ella a viajar a Uruguay, de donde es oriundo: “Ella no estaba abierta a venir a Uruguay porque supuestamente no podía por su agenda. Yo la conozco a ella hace seis meses y el que estuvo siempre yendo fui yo”.

Además, mencionó que, mientras se fueron conociendo, descubrieron muchas diferencias en sus estilos de vida: “Llegó un momento, por cómo es Marta y las cosas que le gusta hacer, que yo no me entendí con ella y le dije que no me sentía cómodo, y que me sentía desenfocado en mi trabajo”.

“A mí me va bien económicamente, pero si me vas a comparar con Marta no me va bien y creo que a ninguno le iría. Vivo bien, tengo mis cosas y vivo solo. Las veces que he ido a Argentina jamás me pagó algo. Se llena mucho la boca que ella paga todo, pero conmigo jamás pagó nada”, lanzó.

“La única vez que pagó fue cuando salimos a comer y estaba Marisa, la madrina de ella. Después siempre pagaba todo yo. Las salidas a comer de Marta son a lugares lindos y salen de 500 a mil dólares por comida, yo ya no disfruto esa comida”, siguió.

En medio de esto, Juan Manuel lanzó una dura acusación contra la influencer: “Toma alcohol de lunes a lunes y yo soy una persona súper deportista, no salgo de joda, no me drogo, no hago nada... me levanto a las 7 de la mañana”, lanzó.

“Entonces si tengo que salir de jueves a domingo y después a las 7 te toca el hombro y te dice ‘vamos a entrenar’. No, yo no puedo porque me levanto cansado, porque no estoy acostumbrado a eso. Esa muchacha no duerme...”, cerró polémico.

En medio de este ida y vuelta, se sumó un rumor sobre un supuesto tercero en discordia: Nazareno Casero. El actor fue blanco de especulaciones luego de que trascendieran escenas de celos de Juan Manuel a Marta por él.