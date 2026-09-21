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Tini Stoessel compartió el proceso de creación de la invitación de su boda con Rodrigo De Paul: el significado

Por Redacción

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarán el 19 de diciembre en Exaltación de la Cruz, un lugar que ya ha sido utilizado para otras bodas de famosos, como Jorge Lanata y Stefi Roitman, entre otros.

Sin dudas, será un evento que juntará a muchas figuras tanto del espectáculo como del deporte.

Así, se filtró la invitación al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.

Tiene un dibujo de una flor de loto azul y una letra muy sencilla, poniendo la fecha y el nombre de los dos. 

Tini Stoessel sorprendió a todos, en plena gira de shows Futttura, porque contó quién es la artista que creó el dibujo de sus invitaciones, se trata de Michelle Dabul.

Asimismo, según explicaron,  la pareja regalará esos cuadros a sus invitados, a modo de recuerdo de la fiesta.

La flor de loto sería fundamental en la temática y ambientación del casamiento de Tini y Rodrigo, incluso, ella llevaría una, en lugar del clásico ramo de novia.

Por último, se supo también que, esta elección tendría que ver con su historia de superación y renacimiento. Cabe recordar que atravesaron una ruptura hace un tiempo, la superaron y ahora llegaron al matrimonio.

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