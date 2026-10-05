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HAY FOTO Y HAY VIDEO

Insólito: a pesar de la perimetral, ¿se reencontraron Moyano y Arizaga?

Por Redacción

En medio de un fuerte conflicto mediático y tras un alarmante comunicado de Candela Arizaga, la influencer y el gremialista Facundo Moyano se habrían encontrado en Madrid, según un video que trascendió este domingo.

Moyano cuenta aún con una medida de restricción perimetral respecto a Arizaga, además de una imputación por privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Sin embargo, ambos demostraron que tenían intenciones de reunirse y solicitaron que la fiscalía retire la restricción.

Horas atrás, una imagen de Arizaga en la ciudad española se difundió a partir del periodista Jonatan Viale que reveló la foto en redes sociales, junto al texto “Candela Arizaga en Madrid ¿Se reunió con Facundo Moyano? ¿Otra violación a la perimetral? Efectivamente, se le cag... de risa a la justicia”. Luego, este domingo, apareció el video que lo comprueba.

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