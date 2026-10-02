Internaron a Antonio, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi

El presidente de APTRA, Luis Ventura, confirmó que su hijo menor Antonio, Toñito para sus seres queridos, está internado en la Clínica Trinidad de Palermo desde hace unos días.

Así, el periodista compartió la noticia con sus seguidores y trajo tranquilidad sobre la salud de su hijo.

Según dio a conocer Ventura, el pequeño de 12 años ingresó al sanatorio el pasado lunes, aunque se desconocen las causas de su internación: “Un toro que no afloja... El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad... Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”, subió Ventura en su publicación.

Aparentemente, Toñito había presentado un cambio en su estado de salud que no habría pasado desapercibido para su entorno. “Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron y el doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer”, continuó en su publicación.

La publicación, que reúne cientos de comentarios en apoyo al pequeño, muestra a Antonio caminando por los pasillos del sanatorio con buena actitud.

Finalmente, Ventura utilizó el mismo medio para agradecer a quienes le hicieron llegar mensajes positivos y le desearon una pronta recuperación a su hijo, producto de su relación con Fabiana Liuzzi.

"Gracias a todos por su cariño... a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también... La vida sigue", expresó en otra publicación, mientras mostró a su hijo sonriente.