Internaron de urgencia a Christian Petersen y preocupa su cuadro clínico, los detalles

Christian Petersen volvió a tener un cuadro similar al que atravesó en enero.

En aquella oportunidad, cuando estaba escalando el volcán Lanín, transitó un cuadro que generó que lo tuvieran que bajar de urgencia.

Así, estuvo un mes internado, luchando por su vida. “Me agarró entonces un me quiero bajar ya. Por suerte en el grupo me comprendieron. Había una azafata de Aerolíneas, Julieta, que me calmó. Quizás me puse demasiado al límite, quizás no me escuché”, había contado.

“Fue internado de urgencia. Habría ingresado con alucinaciones. Entró por la guardia y fue derivado a directamente al pabellón de psiquiatría”,contaron en la tele.

Luego, sumaron: “Llegó en medio de un brote, con estas alucinaciones que me marcan. Lograron estabilizarlo, pero aún no hay parte médico. aparentemente mañana podrían llegar a darlo”.

Por otro lado, panelistas de diferentes programas del espectáculo subrayaron que quien lo llevó hasta al Hospital Alemán fue su pareja, Sofía Zelaschi.

Finalmente, vale destacar que, el escenario se dio anoche, en medio de un gran drama. Hoy la situación parece ser otra, pero todavia no han brindado el parte médico oficial.