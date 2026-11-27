En las últimas horas, se confirmó que Luis Ventura fue internado en el Sanatorio La Trinidad luego de descomponerse rumbo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para viajar a Miami por los Martín Fierro Latino que tendrán lugar este fin de semana.

“Estaba haciendo su programa en Radio del Plata como todos los días, hace un rato, lo pasó a buscar su socio para llevarlo a Ezeiza, y se descompuso camino al aeropuerto. Se bajó de este viaje, no va a viajar a Miami al Martín Fierro Latino”, reveló Nicolás Peralta en Sálvese Quien Pueda (SQP).

Respecto a su estado de salud, el periodista de América TV reveló más detalles sobre el presidente de Aptra. “Está internado en la Trinidad. Está bien. Le dio un pico de presión. Viene con un cuadro de stress muy grande”, resaltó.

En cuanto al origen de su descompensación, Peralta explicó que el problema de salud podría haberse gestado durante la semana pasada en tierras uruguayas cuando se realizó el Martín Fierro.

“Volvió muy mal del Uruguay, donde fueron los Martín Fierro la semana pasada. Él está muy cansado, tiene un pico de stress muy grande. Tiene, por lo que tengo entendido, distintos frentes abiertos. Y ahora después de Miami se suma el Martín Fierro de Salud y de Danza en una semana”, argumentó.

Alicia Pedrelli, productora de Secretos Verdaderos, reveló más tarde que Ventura ya se sentía mal desde la mañana de este viernes, cuando fue a grabar el programa Secretos Verdaderos que se emitirá este sábado.