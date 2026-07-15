Íntima y sorpresiva confesión de Pampita luego de regresar del Mundial

Luego de regresar de Estados Unidos, donde fue parte de la cobertura del Mundial 2026 para DGO, Carolina "Pampita" Ardohain, además de hablar sobre su presente laboral, se refirió a un aspecto muy personal: la terapia y el cuidado de la salud mental.

Muy lejos de estigmatizar el acompañamiento psicológico, la modelo y conductora destacó la importancia de contar con un espacio para trabajar las emociones y adquirir herramientas para enfrentar distintos momentos de la vida. "Siempre es muy bueno tener un lugar donde encontrar herramientas. Creo que siempre hay algo que conversar y tener una opinión de alguien que sabe y es válido", expresó Pampita.

Asimismo, reveló que actualmente ya no está en tratamiento porque recibió el alta profesional. "Hace un tiempo que me di de alta", contó entre risas.

Por otra parte, dejó en claro que no considera a la terapia como un proceso definitivo, sino como un recurso al que puede recurrir cuando lo necesite. "Si hay que volver, volvemos", afirmó, remarcando que no tiene prejuicios a la hora de retomar ese espacio si en algún momento siente que lo necesita.

Sobre la experiencia de cubrir el Mundial 2026, Pampita se mostró profundamente emocionada y aseguró que cada vez que tiene la oportunidad de vivir un evento de semejante magnitud lo disfruta como un privilegio. "Es una locura, un sueño y una bendición. Yo nunca lo doy por sentado cuando estoy ahí. Digo: 'Qué suerte que la vida me permite vivir esta experiencia que es irrepetible, soñada y tiene una vibración que no se parece a nada'", expresó.

"Qué suerte que la vida me permite vivir esta experiencia que es irrepetible, soñada y tiene una vibración que no se parece a nada", declaró con emoción.

Además, destacó el clima único que se genera alrededor de la Selección Argentina. "Uno puede ir a un recital, te divertís y estás bien porque está tu ídolo, pero esto es otra cosa: es tu país, tu bandera, tu equipo, es abrazar al de al lado", señaló Pampita.