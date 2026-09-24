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Ironía pura: la China se burló de la polémica con Icardi

La actriz no se achicó frente a las críticas y causó revuelo con un nuevo video tras el escándalo con Mauro y el Ministerio de Transporte
El futbolista y la actriz siguen dando de qué hablar

Por Redacción

Después de la polémica con Mauro Icardi por el escándalo con el Ministerio de Transporte por la inhabilitación al deportista, la China Suárez volvió a aparecer en redes sociales y se burló de la entidad con un nuevo video.

Luego del clip que compartió en donde se la veía saliendo por la ventanilla del auto mientras Icardi conducía, lo que derivó a un fuerte repudio en redes, la actriz compartió un nuevo video burlándose de la situación y dejando en claro que no la afectó.

Se trató de un video en donde aparece cantando subida al auto de juguete de su hijo Amancio, quien aparece manejando el pequeño vehículo eléctrico mientras pasean por el parque.

“¿Así mejor?”, preguntó Suárez en el clip que compartió en sus historias de Instagram, ironizando sobre la situación que vivió con su pareja.

Luego, la China compartió una foto con Icardi en donde se los ve abrazados pasando un día al aire libre, despreocupados por la situación que los tuvo en boca de todos.

LA FURIA DE ICARDI POR LA SUPUESTA INHABILITACIÓN DE SU REGISTRO

Tras conocerse la noticia de que el Ministerio de Transporte inhabilitó preventivamente la licencia de conducir del futbolista, Icardi utilizó sus redes para cuestionar la efectividad de la medida: “Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, se preguntó.

Luego, el delantero elevó el tono de la discusión y acusó a la entidad de querer “colgarse” de él: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, dijo, contundente.

Por último, aclaró: “La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, cuestionó Icardi.

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