Jairo: “Es una etapa muy feliz de mi vida”

Jairo asegura que la inspiración es un fenómeno totalmente asociado a la felicidad y que en este momento atraviesa una etapa muy feliz de su vida. Y, por lo visto, también de muchísima inspiración. A los 77 años, una de las voces más reconocidas de la música popular argentina disfruta de un presente pleno de proyectos: prepara tres discos, escribe sus memorias, proyecta una muestra de pintura y, además, sigue girando. Una gira que lo traerá nuevamente a La Plata, esta vez para sumarse a los festejos por los 100 años del Club Atlético City Bell, donde se presentará este sábado junto a sus músicos, su hijo y su nieto.

Después de más de cinco décadas de carrera, el cantante cordobés atraviesa una etapa de ilusiones renovadas. Tras la muerte de Teresa, su compañera durante casi medio siglo, volvió a apostar al amor y hoy comparte su vida con Laura Bonfante. Una felicidad que, según cuenta en diálogo con EL DIA, también encuentra su expresión en el trabajo artístico.

“Todo lo que me pasa en la vida incide directamente en mi actividad profesional”, explica Jairo. Para el cantante, la inspiración no nace necesariamente de una canción o de una experiencia musical, sino de aquello que sucede en la vida cotidiana y deja una huella profunda. “A veces es un hecho fortuito, algo que te sucede en la vida y que genera un trasfondo de inspiración”, reflexiona.

Y es justamente en ese terreno donde encuentra hoy buena parte de su impulso creativo. “Estoy en pareja, muy feliz y muy contento. Creo que se puede decir que es una etapa muy feliz de mi vida”. Ese bienestar, sostiene, también se traslada a su trabajo: “Los artistas necesitamos esa inspiración. Necesitamos mirar la realidad, mirarnos a nosotros mismos y tratar de mostrarla de un modo artístico”.

Los escenarios, mientras tanto, siguen ocupando un lugar central en su vida. Desde aquellos años en Francia, donde consolidó una carrera internacional y compartió experiencias con figuras como Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla, hasta sus actuales giras por la Argentina, Jairo construyó un repertorio que atraviesa géneros, épocas y generaciones.

A lo largo de ese recorrido cantó en algunos de los grandes escenarios del mundo, pero asegura que los espacios más cercanos tienen un atractivo particular. “La cercanía de la gente te predispone de una manera distinta a cantar”, explica. “Podés mirar hasta el fondo, ver las caras y las reacciones. Por más que estés concentrado en lo que estás haciendo, es muy importante sentir y percibir la reacción del público”, agrega.

Esa experiencia es la que espera reencontrar en City Bell, donde animará con su música los festejos por el centenario del Club Atlético (las entradas se pueden adquirir en la sede, en Cantilo y Jorge Bell). Lo acompañarán cinco músicos con los que viene recorriendo el país y un repertorio que reúne canciones de distintas etapas de su trayectoria. Algunas permanecen desde hace años, mientras que otras regresan después de un tiempo fuera de los conciertos. “Algunas son más tenaces y se quedan mucho tiempo en el repertorio. Me gusta cantarlas, pero también me gusta rescatar otras”, cuenta.

La diversidad musical es una de las características del espectáculo, en el que conviven distintos estilos. “Varios de los músicos vienen del rock, pero se adaptan muy bien al folclore. Conmigo no les queda otra, porque canto un poco de todo”, bromea.

TRES GENERACIONES, UNA MISMA PASIÓN

Uno de los momentos más especiales de la presentación será el encuentro musical con su hijo Yaco y su nieto Francisco, quien eligió el nombre artístico de Fran Pose. El joven viajará especialmente desde la Costa para participar del espectáculo, que tendrá además un significado particular: será uno de los últimos que compartirá con su abuelo antes de concentrarse en su propia carrera.

“Cantar en familia representa para mí una gran tranquilidad y, por otro lado, una gran alegría”, reconoce Jairo, que sigue con entusiasmo la evolución de Francisco. El joven estudia canto y piano desde hace varios años y está grabando su primer disco. Su crecimiento no deja de sorprenderlos pero también sabe que llegará el momento de dejarlo seguir su propio camino.

Ese diálogo entre generaciones también atraviesa sus próximos trabajos discográficos. Después de la buena recepción del primer volumen de 50 años de música, prepara una segunda entrega con invitados de distintas vertientes musicales, entre ellos Ricardo Mollo, Sandra Mihanovich, Jorge Rojas y Silvio Rodríguez.

“Todo lo que me pasa en la vida incide directamente en mi actividad profesional”

Con el cantautor cubano grabó una nueva versión de “Unicornio”, una canción que Jairo había incorporado a su repertorio durante sus años en Francia, donde incluso llegó a grabarla en francés. Décadas después, decidió recuperarla junto a su creador. “Se me ocurrió llevarla a este disco cantándola con su autor”, explica, y define a Rodríguez como uno de los grandes cantautores de América.

La amplitud de sus intereses musicales no es nueva. En su extensa trayectoria transitó el folclore, el tango y la canción melódica, y encontró inspiración en grandes maestros de la música argentina. De Yupanqui conserva una admiración profunda: lo considera “el gran patriarca del folclore” y destaca el legado de canciones como “Piedra y camino”. A Piazzolla, en tanto, lo define como un innovador que debió luchar para imponer su música antes de alcanzar el reconocimiento internacional. “Creo que Astor Piazzolla es el músico más universal que tenemos”, sostiene.

UNA HISTORIA QUE TODAVÍA SE ESCRIBE

Aunque la música sigue siendo el centro de su actividad, Jairo también busca abrirse camino en otras formas de expresión artística. La pintura es una de sus grandes pasiones y actualmente evalúa varias propuestas para realizar una muestra itinerante de sus dibujos y pinturas. A eso se suma un proyecto que lo acompaña desde hace años: la escritura de su autobiografía.

“Soy un artista que tiene otras formas de expresión además de la música”, explica. Y cuenta que el libro avanza lentamente por dos razones. La primera tiene que ver con su propia historia, que todavía está lejos de concluir: “Es autobiográfico y yo estoy en plena actividad. Entonces, estoy esperando en qué momento se puede llegar a poner el punto final”. La segunda es una cuestión de oficio: admite que no es escritor y que por eso procura trabajar cuidadosamente el estilo y la forma de sus recuerdos.

Sin embargo, cree que el próximo año podría ser el momento de concretar ambos proyectos. “Tengo varias propuestas para hacer una muestra itinerante de pinturas y dibujos, y también tengo el libro por editar”, adelanta.

La agenda musical tampoco le dará demasiado descanso. Además del segundo volumen de 50 años de música, tiene terminado un disco de tango grabado con la Camerata Argentina y trabaja junto a Matías Martino en un álbum de folclore con una particularidad: estará integrado por obras de compositores que también fueron pianistas, como el Cuchi Leguizamón, Ariel Ramírez, Carlos Guastavino y Adolfo Ábalos.

Son tres producciones que se encuentran en distintas etapas y cuyos lanzamientos deberán organizarse para que cada una tenga su propio espacio. Jairo lo explica con humor: habrá que calcular los tiempos para que los discos “no se molesten entre ellos”.

Entre canciones nuevas, colaboraciones, recuerdos por escribir y dibujos que esperan salir de su taller, el cantante parece decidido a seguir explorando todas sus inquietudes. No habla de despedidas ni de balances definitivos. Al contrario, desea que “se abra el juego” para desarrollar otras facetas de su trabajo artístico, aunque tiene claro cuál es la pasión que une todas las etapas de su vida.

“Lo que me gusta realmente es cantar”, cierra.