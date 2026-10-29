Jane Austen, Godzilla, zombies y más

El jueves llega con una cartelera de contrastes: además de “Wildwood” (ver aparte), se estrenan una adaptación de Jane Austen, un regreso a la Alemania de posguerra, un banquete franquista y dos dosis de terror, con un clásico zombie y el monstruo más famoso de Japón como yapa.

“Sensatez y sentimiento” vuelve sobre la primera novela de Austen treinta años después de la versión de Ang Lee. Georgia Oakley dirige a Daisy Edgar-Jones y Esmé Creed-Miles como las hermanas Dashwood. Tras la muerte del padre, las dos quedan al borde de la ruina y deben elegir entre la razón y la pasión.

“Tierra de mi padre”, de Paweł Pawlikowski (”Ida”, “Cold War”), le valió el premio a mejor director en Cannes y va camino al Oscar. Sigue a Thomas Mann en 1949: después de 16 años de exilio, vuelve con su hija a una Alemania devastada y decide viajar al sector soviético. Lo acompaña Sandra Hüller.

“La cena”, del español Manuel Gómez Pereira, es una comedia sobre presos republicanos obligados a cocinar el banquete con el que Franco celebra su victoria, mientras en la cocina se trama una fuga. Protagoniza Mario Casas.

El terror llega por partida doble. En “La caja del demonio”, Carla Gugino es una mujer que aloja a un primo marcado por la guerra y empieza a padecer fenómenos inexplicables. “Pinocho sin cuerdas” es un slasher del creador de “Winnie the Pooh: Sangre y miel”, donde el muñeco de madera se toma demasiado en serio el deseo de ver muertos a unos acosadores.

Además, “Estación zombie” vuelve a las salas por su décimo aniversario. Y el martes, a 72 años del debut del monstruo, llega “Godzilla Minus Zero”. Es la secuela de la ganadora del Oscar, está ambientada en 1949 y es la primera película japonesa filmada para IMAX.