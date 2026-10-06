Joaquín Levinton reapareció públicamente tras la denuncia por abuso sexual en su contra: qué dijo

Joaquín Levinton reapareció públicamente tras la denuncia por abuso sexual en su contra y retomó su actividad laboral como jurado de “Es mi sueño”, el programa de El Trece conducido por Guido Kaczka. A la salida de los estudios, el líder de Turf habló con los medios, agradeció las muestras de apoyo que recibió durante los últimos días y pidió que el caso sea tratado con seriedad mientras continúa su recorrido en la Justicia.

“Me encanta volver a trabajar y hacer lo que amo”, expresó Levinton ante las cámaras, luego de ser recibido por un grupo de seguidores que se acercó hasta la puerta del estudio para manifestarle su respaldo. El músico destacó especialmente el acompañamiento que, según afirmó, recibió tanto de sus fanáticos como de personas de su entorno.

“Muchísimas gracias, realmente de corazón, se los vuelvo a decir, muchísimas gracias al apoyo de la gente. Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí”, manifestó el cantante, quien reconoció al mismo tiempo que atraviesa un momento complejo a raíz de la denuncia.

“De hecho, igual es una pesadilla, pero para mí poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, absolutamente, sacar al perro a la mañana y que todos me digan ‘aguante Joaquín, te apoyamos’, es lo que importa”, sostuvo.

La denuncia fue presentada por una mujer identificada como Paula, quien habría mantenido una relación informal con Levinton entre 2015 y 2020. Según la acusación, la mujer sostiene que durante ese período habría sido sometida a distintas situaciones de violencia y abuso sexual. Entre otros señalamientos, afirmó que habría sido obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales bajo los efectos de la droga, además de participar de encuentros sexuales grupales sin haber prestado previamente su consentimiento.

La versión de Levinton es diferente y el músico niega las acusaciones. Según trascendió, se presentó ante la Justicia y aportó elementos para sostener su defensa y demostrar que algunos de los hechos denunciados no pudieron haber ocurrido de la manera señalada.

En ese marco, uno de los elementos que habría presentado es un boleto de avión con el que busca acreditar que, en la fecha de uno de los episodios denunciados, se encontraba en Mendoza debido a una presentación de Turf. También habría realizado un descargo de siete páginas ante la Justicia.

El expediente había tenido anteriormente una instancia de archivo luego de que no pudiera localizarse a la denunciante para avanzar con determinadas medidas procesales. Sin embargo, según la información difundida en las últimas horas, la causa podría ser desarchivada para profundizar la investigación y analizar los elementos aportados por ambas partes.

En medio de este escenario, Levinton decidió retomar sus compromisos profesionales y volvió a las grabaciones de “Es mi sueño”. Su regreso se produjo después de varios días de repercusión pública en torno a la denuncia y de interrogantes sobre su continuidad en el ciclo televisivo.

Durante su contacto con la prensa, el músico buscó además marcar distancia de cualquier intento de convertir la causa en un espectáculo mediático. “No es para ser mediático una cosa así. Está en el juzgado y lo siguen los abogados”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que considera que se trata de una acusación de gravedad y que debe ser abordada dentro del ámbito correspondiente. “Yo no tengo interés en hacer eso, considero que la acusación es muy seria y eso merece seriedad”, señaló.

Levinton también vinculó su regreso a la actividad con una trayectoria de tres décadas dedicada a la música y al entretenimiento. “Yo hace 30 años que hago música para alegrar a la gente y tirar una buena onda y lo mismo es lo que vengo a hacer acá cuando trato de divertir y alegrar a las personas”, expresó.