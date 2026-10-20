Johansen y Liniers vuelven con su show de música y dibujo

Luego de su reencuentro en 2023 y tal como prometieron antes de finalizar su gira, Kevin Johansen y Liniers regresan a La Plata para celebrar más de 17 años de su espectáculo conjunto de música y dibujos en vivo, y presentando su álbum en vivo “Desde que te Madrid” y su nuevo libro “Es nuestra forma de comunicarnos”. La cita será el viernes 29 de octubre en el Teatro Metro.

Durante los últimos 16 años, el show viajó desde América Latina hasta Europa, y se ha presentado en las salas, teatros, eventos culturales y ferias de libro más importantes.

En el show, Kevin Johansen ofrece un recorrido por las canciones más reconocidas de su discografía, mientras Liniers las improvisa, ilustra y recrea en dibujos en tiempo real sobre una pantalla colocada como fondo del escenario. Un libro en vivo o un concierto ilustrado: una oportunidad para apreciar y disfrutar de este consumado dúo y su arte.