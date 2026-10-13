Jorge Amiconi, entre el Martín Fierro y un show en la calle Corrientes

Octubre tiene un significado especial para Jorge Amiconi. El cantante platense atraviesa un presente marcado por dos acontecimientos importantes para su carrera: su nominación a los primeros Martín Fierro de la Música, cuya ceremonia se realizará mañana, y su próxima presentación en el Teatro Ópera de Buenos Aires, prevista para el domingo 25 de octubre.

“Me siento emocionado y agradecido por esta nominación que en sí misma ya es un premio”, expresó el artista, que competirá en la categoría Mejor Artista de Tango/Música Ciudadana, y se medirá con otro platense, Jorge Vázquez, además de Guillermo Fernández, Caro Minella y Los Reyes del Tango.

La ceremonia se desarrollará en Tango Porteño y será transmitida por Canal 9. La programación comenzará a las 19 con la alfombra roja, mientras que la entrega de premios está prevista para las 20.45. Será la primera edición de estos galardones dedicados a reconocer a representantes de distintos géneros musicales.

Para Amiconi, la nominación llega en un momento de actividad artística que tendrá continuidad pocos días después, cuando suba al escenario del Teatro Ópera, ubicado en Corrientes 860, como parte de la cuarta edición del Festival Patria.

El encuentro reúne a intérpretes de la música popular argentina, especialmente del tango y el folclore. En ediciones anteriores pasó por escenarios como el Luna Park, donde Amiconi actuó acompañado por una orquesta de doce músicos y bailarines, y el Movistar Arena, sede de la edición 2025.

El cantante, que es fanático Pincha y suele participar como invitado en “Polémica en el Bar”, volverá así a presentarse en uno de los escenarios tradicionales de la avenida Corrientes.

“Octubre llegó cargado de recompensas”, escribió Amiconi en sus redes al referirse a la nominación, la ceremonia de premiación y el próximo concierto.

Amiconi editó en 2023 el disco “El sueño del pibe”, dedicado a la Selección argentina campeona del mundo en Qatar. Ese mismo año presentó su repertorio en el Teatro Broadway junto a su Gran Orquesta y compartió espectáculo con Nito Artaza y Miguel Ángel Cherutti.