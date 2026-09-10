Jorge Rial reveló la peor traición de Tinelli: “No es ni buenito ni la víctima”

Jorge Rial se refirió a su conflictiva relación con Marcelo Tinelli e hizo una revelación sobre una grave traición del mítico conductor en el momento más complicado en la vida del periodista.

Todo comenzó con un mensaje de Rial en redes en donde cuestionó el regreso de Tinelli a través del streaming de Luzu TV, el canal de Nico Occhiato. “Nunca fue amigo mío; los amigos no traicionan a los amigos”, dijo, picante.

Luego, en “SQP”, Rial lanzó durísimas al recordar el grave momento de salud que vivió cuando tuvo un infarto durante su paso por Colombia. El periodista recordó el momento en que su hija Morena quedó expuesta en un informe de América TV, señal que en aquel momento era comandada por Tinelli. “No tuvo la delicadeza para llamarme”, cuestionó. “Yo nunca me metí con los problemas de sus hijas”, agregó.

“No es ni buenito ni la víctima”, definió el periodista dejando en claro que su relación con Marcelo está en los peores términos.