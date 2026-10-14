Jorge “Roña” Castro fue campeón mundial y estrella de reality: pasó por Gran Hermano Famosos, Showmatch y MasterChef Celebrity

Sin dudas, hay conmoción en el mundo del deporte tras confirmarse el fallecimiento del boxeador Jorge "Roña" Castro este miércoles a sus 59 años, en un bingo de la localidad de Morón.

Así, no solo tuvo una gran carrera deportiva, sino que también amasó una gran presencia en los medios, lo que lo convirtió en un personaje muy querido por la audiencia argentina.

Lamentablemente, el ex campeón mundial de peso mediano sufrió una descompensación en el interior del establecimiento, aunque todavía no se determinaron las causas del deceso. La causa quedó a cargo de la UFI n.º 8 de Morón.

Pero, recordemos que, a tan solo meses de haber tenido su última pelea profesional y haberse retirado del boxeo, Locomotora, otro de sus apodos, fue uno de los participantes anunciados en la edición de famosos de Gran Hermano, llamada GH VIP 2007.

Allí, desde su ingreso el pasado 13 de mayo de 2007, el boxeador se perfilaba como uno de los posibles ganadores del reality, por ser un deportista consagrado, querido por el público y con un perfil muy frontal. Sin embargo, terminó siendo víctima de bromas y chistes por parte de sus compañeros, lo que rompió con la primera imagen.

Finalmente, fue el octavo eliminado el 9 de julio de 2007, perdiendo el mano a mano telefónico frente a Robertino Tarantini con un 73,5% de los votos en contra.

"Estuve con mucha ansiedad de salir. Iba a llorar debajo de la frazada. Nunca estuve preso, salía a caminar y no veía la hora de poder ver otra cara", confesó una vez fuera de la casa. "Estar encerrado era muy difícil para mí, he cumplido lo que tenía que hacer", cerró.

Por otra parte, cuatro años después, Jorge Castro sorprendió a todos con su participación en Bailando por un sueño 2011, en Showmatch, el exitoso reality conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, lo que supuso un gran salto en su carrera artística.

Al igual que muchos deportistas que probaron su suerte en la pista de baile, Castro tuvo problemas para desenvolverse en el escenario, ya que su entrenamiento enfocado en la fuerza lo hizo "duro" para los pasos de baile.

Sin embargo, su personaje brilló durante las "previas" que realizaba junto al conductor, en las que a menudo bromeaba sobre su peso y su pasado como campeón mundial, lo que dejó una huella que opacaba su destreza en la pista de baile.

Finalmente, la buena onda no bastó para conquistar al jurado y quedó eliminado de la competencia durante el segundo ritmo.

Finalmente, hace aproximadamente un año, El Roña Castro integró el elenco de MasterChef Celebrity 2025, lo que terminó siendo su última participación en un reality de televisión. La misma fue breve y desencadenó un conflicto mediático con Wanda Nara y el jurado.

Su debut en la cocina fue breve y, luego de dos episodios, terminó directo en la gala de eliminación de los domingos. Tras un fallido plato de albóndigas de pollo, el boxeador se convirtió en el primer eliminado del certamen.

Finalmente, su abrupta salida lo llevó a enfrentarse públicamente con Wanda Nara y el jurado, luego de reclamar destratos de su parte en varias entrevistas: “Una cara de ort… El Tano no (por Donato). Él es espectacular, pero los demás, ni una sonrisa, nada”.

“Yo tengo 14 comedores y nueve merenderos. Wanda y los chefs me dijeron que iban a ir a cocinar, pero todavía estoy esperando”, reclamó y aseguró que el programa está arreglado: “Para mí ya está el sobre adentro. Para mí Wanda elige quién se queda y quién se va. Tiene más feeling con Maxi. Fue el marido, pero tiene que ser igual para todos”.