Jorge Vázquez: de los boliches de La Plata al Martín Fierro

Aunque se haya hecho popular por haber participado en uno de los programas más vistos de uno de los canales líderes de la televisión, Jorge Vázquez todavía tiene mucho de aquel pibe de Los Hornos que recorría los bares y boliches de La Plata cantando cumbias, cuartetos y baladas; y de aquel que salía con sus amigos a pegar afiches en blanco y negro para anunciar sus primeros shows. Con Martín Fierro, Gardel, colaboraciones con los grandes de la música y actuaciones en los principales escenarios, el artista local sigue encontrando en sus orígenes las razones por las que eligió dedicar su vida a la música.

Días atrás, el platense se ganó el Martín Fierro al mejor artista de tango, en el marco de la primera edición de los premios dedicados a la música. Un premio que volvió a ponerlo en el centro de la escena nacional. Pero para Vázquez, uno de los artistas populares más queridos de la Ciudad, el reconocimiento tuvo un significado más profundo.

“Me emocioné mucho porque se te vienen a la cabeza un montón de cosas”, contó en su paso por el estudio de EL DIA. No esperaba ganar y tampoco había preparado un discurso, y eligió sortear el momento haciéndo lo que mejor sabe: “De chiquilín... te miraba de afuera”, cantó y no hizo falta explicar nada: era otro sueño de un pibe de barrio que se había cumplido.

Subido en ese escenario, Jorge miró a su Jorge del pasado y, por eso, se emocionó: “Me acordé de los amigos que me acompañaban a pegar un afiche A4 en blanco y negro en la calle cuando hice mi primer show solista. De un montón de gente que siempre estuvo poniendo el hombro”, agregó.

DE LOS HORNOS A LA TELEVISIÓN

Jorge contó que la música estuvo presente en su vida desde muy chico. Su padre pasaba discos y en su casa se escuchaba de todo, desde tango hasta rock. Aquella relación familiar terminó marcando su destino. “A los siete años ya pasaba música, algo que heredé de mi viejo. De chiquito me llevaban a una disquería en lugar de una juguetería”, recordó. La Vitrola y Musicalísimo, en Los Hornos, eran sus lugares favoritos. “Las disquerías son una perdición para mí aún hoy”.

Entre sus grandes admiraciones aparecen Elvis Presley, Vox Dei, Enanitos Verdes y Rubén Juárez, cuyos vinilos , heredados de su padre, todavía atesora. Pero antes de que la música se convirtiera en su camino definitivo, Vázquez también tuvo una historia ligada al fútbol: llegó a jugar en la Reserva de Gimnasia y Esgrima La Plata, una etapa que suele recordar cuando repasa su juventud. Entre la pelota y los escenarios, finalmente fueron las canciones las que marcaron su destino.

LA MÚSICA ES UNA SOLA

Durante años fue una figura conocida de la noche platense, cantando en bares, fiestas y casamientos. “He cantado desde ‘La ventanita’ hasta ‘El bombón asesino’. La música es una sola y, de vez en cuando, mi pasado cumbiero y cuartetero siempre aparece. A mí me encanta”, aseguró.

El gran salto llegó en 2015, cuando sus hijos lo alentaron a participar de “Elegidos”, el certamen musical de Telefé que terminó ganando. El premio fue grabar su primer disco con Sony, “Así”, que le valió un Gardel en 2017. Su siguiente álbum, “Pasional”, también recibió una nominación.

“Todo el mundo me pregunta cuánta plata gané. Nada, gané grabar un disco. Para mí, que siempre fui a comprar música, ver un disco mío en una batea fue algo soñado”, recordó, entre risas.

Sin embargo, aquel Gardel quedó asociado a una tragedia familiar. “El mismo día que lo gané murió la mamá de mis hijos más grandes y era mi cumpleaños. Fue ganar un premio y chocarme un camión de frente”, confesó, visiblemente emocionado.

CHARO, LA DEDICATORIA MÁS EMOTIVA

El Martín Fierro también estuvo atravesado por su historia familiar. Durante la ceremonia, Vázquez le dedicó la estatuilla a su hijita Charo, que desde hace dos años enfrenta una leucemia.

“Se lo dediqué a Charito porque pasó un momento muy grave. Ella va para adelante, la luchó como nadie”, reveló. Jorge reconoció que esa experiencia cambió su manera de mirar la vida y los desafíos “Ahora no hay cosa que me asuste. Lo único que me asusta es su situación, siempre. Pero no hay otra cosa que me asuste”.

Para el cantante platense, este tipo de reconocimientos representan un estímulo para quienes construyen sus carreras a fuerza de trabajo y perseverancia. “Para aquellos que la estamos peleando, son un incentivo para seguir, para no bajar los brazos. Que te escuchen y vean lo que hacés es muy importante”.

SUS ÍDOLOS Y UN DISCO HECHO A SU MANERA

Su trayectoria le permitió compartir escenarios y canciones con artistas que admiraba desde chico, como Cacho Castaña. Incluso recuperó su voz para grabar “Para vivir un gran amor”, con la colaboración de la familia y los músicos del recordado cantante. “Jamás hice una imitación. Canto sus canciones con respeto y admiración”, aclaró.

Otro de sus grandes referentes es Sandro, de quien acaba de publicar dos nuevas versiones en sus plataformas: “Se nos va la vida” y “Mi gran locura”, grabadas originalmente para un homenaje por los 80 años del Gitano.

Mientras disfruta del Martín Fierro, Vázquez acaba de terminar un nuevo disco de tango, producido íntegramente por él después de algunas experiencias con compañías discográficas.

“En el primer disco, si me decían que tenía que grabar en japonés, grababa. Ahora elegí los músicos, las canciones, el estudio donde grabarlo. Me encantó estar en todo el armado. Producir tu propio disco es algo soñado”, aseguró, feliz de haber podido tomar todas las decisiones artísticas de su propio material.

SIEMPRE VOLVER A LA PLATA

Ni la popularidad ni los premios lograron alejarlo de sus orígenes. Todavía acepta invitaciones para cantar en clubes, barrios y lugares que le dieron trabajo cuando pocos lo conocían.

También mantiene su compromiso con las causas solidarias. Participa de espectáculos a beneficio y realiza transmisiones desde su casa para colaborar con familias que necesitan ayuda. Durante la pandemia, por caso, los miércoles y domingos cantaba en vivo para acompañar a quienes atravesaban el aislamiento. “Hay un montón de gente que necesita ayuda y uno con una canción puede ayudar. Es un ratito, una hora, un vivo”, explicó.

Su agradecimiento al público platense será eterno, dijo. “Cuando algún músico me dice que el público más difícil es el de La Plata, yo le contesto que a mí la gente de La Plata siempre me acompañó y me ayudó. Así que estoy eternamente agradecido”.

Y cuando le preguntan a qué lugar volvería una y otra vez, no necesita pensarlo: “A Los Hornos, al barrio, a cantar en casa”.

“Hay mucha gente que necesita ayuda y uno con una canción puede ayudar. Es un ratito, una hora, un vivo”