José Luis Gioia, reconocido humorista y actor de 73 años, recibió el alta médica y comenzó una nueva etapa de recuperación intensiva luego de haber sufrido un ACV isquémico mientras participaba del rodaje de la segunda temporada de la serie Menem.

Según trascendió, el episodio ocurrió hace casi tres semanas en pleno set de grabación. El actor se descompensó sorpresivamente durante la filmación y fue derivado de urgencia a la Clínica Nueva Azul para una primera atención. No obstante, dada la severidad de su estado, el pasado 11 de octubre debió ser trasladado a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, donde ingresó a la unidad de terapia intensiva.

Los profesionales médicos diagnosticaron un ACV isquémico secundado por una meningoencefalitis, una inflamación crítica en las membranas que recubren el cerebro y el tejido cerebral. Ante este escenario, el equipo médico determinó inducirle un coma farmacológico con asistencia respiratoria mecánica.

Tras permanecer cerca de una semana en esa condición, el 17 de octubre los profesionales iniciaron el proceso para retirarle la sedación. Gracias a una respuesta clínica positiva y a un seguimiento estricto, el capocómico obtuvo el alta de la Suizo Argentina el pasado 30 de octubre.

Actualmente, Gioia continúa con un tratamiento intensivo de rehabilitación en la Clínica Alcla para recuperar sus capacidades motrices y neurológicas. El imprevisto de salud de Gioia impactó directamente en los tiempos de producción de la ficción de Prime Video sobre la vida del expresidente Carlos Saúl Menem.

El actor encarnaba al médico personal del exmandatario, pero el cuadro médico le impidió completar el plan de filmación. Ante la necesidad de avanzar con el cronograma previsto, la producción de la serie resolvió reestructurar las escenas, convocar a un nuevo actor para asumir el rol y descartar el material que Gioia había alcanzado a grabar antes de su internación.