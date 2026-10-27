Josefina Lynch explotó tras el rumor de trío sexual con Emanuel Ortega y su hermana: “Debería pedir disculpas”

La polémica estalló en medio de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi, que quedó envuelta en especulaciones sobre los motivos de la ruptura. En ese contexto, Martín Salwe lanzó en “Sálvese quien pueda” (América TV) una versión explosiva que involucraba al músico y a las dos hermanas durante un encuentro en un estudio de grabación.

Pero Josefina no se quedó callada. A través de sus historias de Instagram, dejó en claro que no piensa tolerar que involucren a su familia en semejante escándalo. “Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia”, escribió.

Para desactivar las versiones, la cantante explicó que la visita al estudio tuvo una finalidad exclusivamente musical. “Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó”, aseguró.

Sin embargo, el descargo fue mucho más allá de una simple desmentida. Enojada por la difusión del rumor, Lynch reclamó una disculpa pública y lanzó una frase lapidaria: “La persona que inventó este rumor de índole sexual debería, como mínimo, pedir disculpas”.

“Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas y no a tener sexo”, disparó, sin filtro.

Además, cuestionó el tratamiento de la polémica y se preguntó si dos hombres, incluso hermanos, habrían recibido las mismas acusaciones en circunstancias similares.

Con un mensaje contundente, Josefina buscó ponerle un freno al escándalo y defender a su hermana de las especulaciones. “Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales”, concluyó.

Por ahora, la cantante sostiene que todo se trató de un encuentro musical y rechaza categóricamente la versión del supuesto trío. ¡Un escándalo que sigue sumando capítulos!