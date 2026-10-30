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Murió a los 82 años

Juan Marcelo Adiós a un ícono de la música popular de los ‘70

juan marcelo

Por Redacción

El cantante y compositor Enrique de Jesús, más conocido como Juan Marcelo, murió a los 82 años, tras haber dejado una huella en el ámbito cultural: desde la creación de “En una pata”, con su famoso estribillo “Qué lindo es estar en Mar del Plata”, como parte del dúo Juan y Juan, hasta su colaboración en la novela “Rolando Rivas taxista”.

“Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento”, lamentaron desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

El músico había integrado el dúo Juan y Juan, con el que alcanzó gran popularidad a través de canciones como “Balada para un gordo”, “Bailando en una pata”, “Un día de calor”, “Hay que alegrar al corazón” y “Ahora que soy libre”.

Tiempo después, el artista encontró otra faceta como solista y productor musical y, años más tarde, colaboró con Alberto Migré en “Rolando Rivas, taxista”. Para la tira, compuso “Yo te quiero, nos queremos”, recordada por ser la cortina del romance protagonizado por Claudio García Satur y Soledad Silveyra.

En “Amo y señor”, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó “Eso me pasa por volar” y tuvo una participación en el elenco, en el papel de Adrián.

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