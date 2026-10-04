Juana Viale contó cómo se encuentra Mirtha Legrand de ánimo durante su internación.

Tras la pregunta de Barbie Simons sobre cómo se encuentra Mirtha, Juana contó: “Está bien, mejorando momento a momento, día a día. Ya está en un cuarto común”.

Además, habló sobre el ánimo de su abuela: “De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande”.

Y también aseguró que la Chiqui la mira desde el sanatorio: “Nos está mirando y después me viene la bajada de línea”. Luego contó qué suele decirle su abuela: “Todas cosas lindas”.

Juana también aprovechó para contar que su equipo tomó algunas cosas de La noche de Mirtha para repetirlas en Almorzando con Juana: “Me río porque, como estoy haciendo la suplencia de mi abuela acá, ellos dicen ‘es de mi confianza’ y ahora también lo hacen en mi programa. Son unos atrevidos. Mi programa es mi programa, el programa de la abuela es el de la abuela, pero bueno”.

Que le había reclamado Mirtha Legrand a Juana Viale

Las observaciones de Mirtha Legrand hacia Juana Viale no son algo nuevo. La conductora ya había dejado en claro durante el programa del fin de semana pasado que, incluso desde el sanatorio, su abuela continúa muy pendiente de cada detalle de la emisión.

En esta oportunidad, Juana volvió a contar que la Chiqui sigue el ciclo desde la clínica y que no duda en hacerle llegar sus comentarios sobre lo que ve en pantalla. "La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei", expresó con cariño.