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Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y le dedicó un tierno saludo

La nieta de la Chiqui volvió a reemplazarla en la mesaza mientras continúa con su recuperación y llevó tranquilidad al revelar cómo se encuentra su abuela.

Por Redacción

Tras una pregunta de Marcelo Bonelli sobre cómo se encuentra Mirtha Legrand, Juana Viale habló de la salud de su abuela en La noche de Mirtha y llevó tranquilidad a los espectadores.

La nieta de la Chiqui contó que está muy bien y aprovechó para mandarle un beso. Los invitados a la mesaza también se sumaron al saludo para la conductora, que se encuentra recuperándose en su casa.

Juana agregó: “Está cada vez mejor, cada día más ella, con su temperamento hermoso que tiene. Está cada día mejor”, dejando en claro que su abuela evoluciona favorablemente y continúa con su recuperación.

Además, recordó que Mirtha mira todos los programas. “Obvio que nos está mirando”, dijo.

El look de Juana Viale en La noche de Mirtha

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en La noche de Mirtha mientras su abuela se recupera y volvió a sorprender con un vestido impactante.

“Les cuento, miren qué belleza este vestidazo que tengo. Es un vestido strapless bordado a mano, con lentejuelas de resina pintadas a mano. Es una obra de arte, es una hermosura y belleza total”, detalló la conductora.

Completó su look con un peinado con ondas, accesorios y un maquillaje en tonos dorados y negros que combinó a la perfección.

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