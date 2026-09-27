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Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha Legrand: "Está mejorando muy bien"

La conductora volvió a ponerse al frente de “La noche de Mirtha” mientras la diva continúa internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía.

Por Redacción

La conductora Juana Viale volvió a ponerse este sábado al frente de La noche de Mirtha en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, y llevó tranquilidad al público al brindar precisiones sobre el estado de salud de la diva, quien permanece internada desde el pasado 18 de septiembre en el Sanatorio Mater Dei.

"La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde; me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo", expresó la actriz al dar inicio al programa, al tiempo que agradeció el acompañamiento de la audiencia durante los fines de semana.

Mirtha Legrand debió ser ingresada al centro de salud porteño por un cuadro compatible con neumopatía, término médico que refiere de manera general a afecciones que impactan en el sistema respiratorio.

De acuerdo con el último parte médico emitido el viernes por el Sanatorio Mater Dei, la icónica presentadora evoluciona favorablemente de su afección respiratoria y ya comenzó a incrementar la actividad física con asistencia kinesiológica. 

Desde el centro asistencial indicaron que continuará internada hasta completar su rehabilitación de cara al retorno a sus actividades habituales.

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