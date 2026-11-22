Juana Viale atraviesa un momento particular en su carrera televisiva, ya que se encuentra al frente de las tradicionales mesas del fin de semana en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand. En ese marco, aprovechó la emisión de este sábado para revelar qué devoluciones recibe de la histórica conductora y llevar tranquilidad sobre el estado de salud de la diva de 99 años.

“No me corrige, pero dice que estuvo buena la mesa. Que cómo charlamos, siempre muy atenta”, confesó la actriz durante el programa.

Asimismo, Viale dio cuenta de que Mirtha se encuentra de buen ánimo y activa pese a su prolongado alejamiento de la televisión. “El otro día yo estaba haciendo una cosa en la calle, en la puerta de mi casa, y de repente miro así y estaban mi mamá y mi abuela paseando por Buenos Aires. Yo no vivo en Capital, vivo lejos”, relató.

Entre risas, Juana graficó el trayecto que habían hecho Marcela Tinayre y la Chiqui para ir a visitarla: “Como la vuelta al perro, pero con 20 kilómetros de distancia”.

A fines de octubre, Mirtha Legrand había realizado su primera aparición pública tras recibir el alta médica el 6 de ese mes. La conductora permaneció 18 días internada por una neumonía bacteriana en el Sanatorio Mater Dei y reapareció en el festejo de cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, en Barrio Parque.

En aquella oportunidad, los invitados la recibieron en la entrada de la residencia antes de que se ubicara en una mesa para seis personas, donde compartió la cena junto a su nieta Juana, Teté Coustarot y Amalia Idoya Molina, entre otros allegados.