Juana Viale reveló qué hizo Mirtha Legrand apenas recibió el alta y el reclamo a Nacho Viale

Después de recibir el alta médica y regresar a su casa, Mirtha Legrand volvió a ser protagonista de una anécdota que despertó sonrisas. Fue Juana Viale quien compartió lo ocurrido durante la apertura de La Noche de Mirtha (El Trece), donde continúa reemplazando a su abuela mientras completa su recuperación.

Con alegría, Juana comenzó la emisión del sábado llevando tranquilidad a los seguidores de la Chiqui. “Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está re contenta”, anunció.

Luego, reveló que Mirtha aprovechó la salida del Sanatorio Mater Dei para disfrutar de un paseo junto a su nieto, Nacho Viale. Sin embargo, el recorrido resultó demasiado breve para el gusto de la diva.

“Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho a dar una vuelta en auto”, contó Juana, antes de reproducir el comentario con el que su abuela sorprendió al productor.

El divertido reclamo de Mirtha Legrand a Nacho Viale

Según relató la conductora, cuando el paseo terminó y llegaron al domicilio de Mirtha, la Chiqui dejó en claro que tenía ganas de seguir dando vueltas.

“Y Nacho la llevó hasta la casa y ella le dijo: ‘¿Tan cortita la vuelta?’. ¡Hasta Mar del Plata se quería ir!”, expresó Juana entre risas.

La anécdota permitió conocer un momento distendido del regreso de Mirtha a su hogar, donde continúa recuperándose después de los días que permaneció internada.

Antes de seguir con el programa, Juana miró a cámara y le dedicó un saludo cargado de cariño, al que también le sumó su habitual humor.

“Así que le mandamos un beso. Yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las que… cómo se debe, abuelita. Muy bien, te quiero”, cerró.

Mientras Mirtha completa su recuperación en su domicilio, su nieta continúa al frente del ciclo y comparte con el público las novedades sobre su abuela. Esta vez, el regreso a casa llegó acompañado de una ocurrencia muy propia de la Chiqui.