Juana Viale rompió el silencio sobre la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale comenzó una nueva emisión del programa de Mirtha Legrand en eltrece con el tema que más expectativa generaba entre los televidentes: el estado de salud de su abuela. Sin embargo, hasta el final de la Mesaza, la actriz no brindó demasiados detalles sobre la evolución de la conductora, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei tras haber sido ingresada por un cuadro de neumopatía.

Por tercer fin de semana consecutivo, la actriz quedó al frente del ciclo de los sábados por la noche y, antes de recibir a sus invitados, Guillermo Pfening, Juana Repetto, Jésica Bossi, Álvaro Navia y Martín Menem, decidió referirse brevemente al momento que atraviesa la histórica figura de la televisión. "Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela continúa recuperándose", comunicó.

Lo conciso de su mensaje tendría una explicación: mientras Mirtha ingresaba al sanatorio para recibir atención médica, se llevaba adelante la grabación del programa. Por este motivo, Juana habría contado con información limitada sobre el estado de su abuela al momento de ponerse al frente de la emisión.

No obstante, sobre el cierre del programa volvió a tocar el tema, pero ya en otro tono: “Antes de despedirme, sí quiero decir que mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien”.

Por otro lado, remarcó que seguirá cuidándole el espacio, haciendo los dos programas, tanto el de La Chiqui como el de ella, Almorzando con Juana (eltrece). “Creo que el sábado que viene voy a estar nuevamente haciendo el programa, así que un besito a mi abuela”, subrayó.

El sábado por la tarde, Ángel de Brito informó que la conductora había presentado una leve mejoría en su cuadro de salud.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación

A menos de una semana de haber sido dada de alta, Mirtha Legrand ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei durante la tarde de este viernes. Desde el hospital difundieron un nuevo parte médico.

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, informaron.