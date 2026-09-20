Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Espectáculos

Juana Viale rompió el silencio sobre la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale abrió y cerró el programa de Mirtha Legrand con un breve mensaje sobre la salud de su abuela, quien permanece internada tras ser diagnosticada con una neumopatía.

Por Redacción

Juana Viale comenzó una nueva emisión del programa de Mirtha Legrand en eltrece con el tema que más expectativa generaba entre los televidentes: el estado de salud de su abuela. Sin embargo, hasta el final de la Mesaza, la actriz no brindó demasiados detalles sobre la evolución de la conductora, quien permanece internada en el sanatorio Mater Dei tras haber sido ingresada por un cuadro de neumopatía.

Por tercer fin de semana consecutivo, la actriz quedó al frente del ciclo de los sábados por la noche y, antes de recibir a sus invitados, Guillermo Pfening, Juana Repetto, Jésica Bossi, Álvaro Navia y Martín Menem, decidió referirse brevemente al momento que atraviesa la histórica figura de la televisión. "Otro sábado que estoy acompañándolos mientras la abuela continúa recuperándose", comunicó.

Lo conciso de su mensaje tendría una explicación: mientras Mirtha ingresaba al sanatorio para recibir atención médica, se llevaba adelante la grabación del programa. Por este motivo, Juana habría contado con información limitada sobre el estado de su abuela al momento de ponerse al frente de la emisión.

No obstante, sobre el cierre del programa volvió a tocar el tema, pero ya en otro tono:Antes de despedirme, sí quiero decir que mi abuela está nuevamente internada, pero es para hacerse unos chequeos, unos análisis y todo va a estar bien”.

Por otro lado, remarcó que seguirá cuidándole el espacio, haciendo los dos programas, tanto el de La Chiqui como el de ella, Almorzando con Juana (eltrece).Creo que el sábado que viene voy a estar nuevamente haciendo el programa, así que un besito a mi abuela, subrayó.

El sábado por la tarde, Ángel de Brito informó que la conductora había presentado una leve mejoría en su cuadro de salud.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand tras su nueva internación

A menos de una semana de haber sido dada de alta, Mirtha Legrand ingresó nuevamente al Sanatorio Mater Dei durante la tarde de este viernes. Desde el hospital difundieron un nuevo parte médico.

La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”, informaron.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?