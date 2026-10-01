Juli Poggio desafió los rumores de romance con Luck Ra: “Siempre nos llevamos bien”

Mientras en las redes se llenaban de especulaciones sobre un posible romance, Juli Poggio rompió el silencio y habló sobre su vínculo con Luck Ra tras un acercamiento en las grabaciones de Masterchef Celebrity.

Así, la mencionada bailarina fue contundente al aclarar la situación y despejar cualquier duda sobre su relación con el cantante cordobés.

En diálogo con el programa A la Barbarossa, la influencer explicó el motivo por el que se la vio tan cerca del cuartetero fuera del estudio de grabación

“¿Qué pasa con Luck Ra? Pasa que un día cocinamos juntos y obviamente, después de que cocinás, lo único de lo que hablás es del plato. Hablamos de cómo había quedado, qué le podríamos haber puesto. No quiero spoilear mucho. Si nos vieron juntos es por eso, pero jamás pasó nada con él”, sostuvo.

Entonces, lejos de alimentar los rumores, la artista remarcó que la buena onda entre ambos viene de hace tiempo y que solo los une una amistad. “Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de ‘La Morocha’, y siempre nos llevamos bien. Perdón por pincharles el globo, pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora”, aseguró.

Seguidamente, consultada sobre su situación sentimental, la influencer recordó que está en pareja con Fabrizio Maida y que mantienen una relación abierta, pero dejó en claro que eso no implica que pueda surgir algo con cualquier persona. “Tengo pareja abierta, pero no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”, expresó, para aclarar sobre el tema.