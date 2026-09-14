Julián Weich se casó en secreto: sus invitados quedaron en shock, creían que iban a un cumpleaños

Esta vez, Julián Weich sorprendió con una noticia que nadie esperaba.

El mencionado conductor y Jennifer, su pareja desde hace siete años, decidieron casarse y comenzar una nueva etapa juntos, aunque lo hicieron manteniendo el perfil bajo que los caracteriza.

Así, la particularidad de la celebración fue que prácticamente ninguno de los invitados sabía cuál era el verdadero motivo del encuentro.

Por otra parte, según trascendió, fueron convocados con la idea de asistir a un cumpleaños, pero al llegar descubrieron que la jornada tenía preparada una sorpresa mucho más importante.

La boda se realizó este viernes 11 de septiembre en un ambiente íntimo y reservado. Ahora, la noticia comenzó a circular en las redes luego de que algunos de los presentes compartieran imágenes del momento en el que la pareja formalizó su relación.

Uno de los registros que permitió conocer cómo fue la celebración apareció en la cuenta de Instagram del emprendimiento gastronómico Asato San.

Allí se mostró el brindis posterior a la ceremonia y algunas postales de la particular fiesta organizada por los recién casados.

El invitado relató con sorpresa cómo descubrieron lo que realmente estaba sucediendo: “Fuimos inocentemente pensando que era un simple cumpleaños, llegamos un poquito tarde y nos encontramos con la jueza casándolos en vivo y en directo”.

La sorpresa fue tal que, según el testimonio, ninguno de los presentes comprendía inicialmente qué estaba pasando con el presentador que puso una inesperada condición para volver a conducir un reality: “No entendíamos nada, quedamos en shock total, pero qué hermosa locura. Un momento increíble, rodeados de gente hermosa y pura buena vibra”.

Luego, después de la ceremonia, el flamante matrimonio compartió una comida especial junto a sus familiares y amigos.

La propuesta gastronómica estuvo a cargo de Tomate, que preparó una carta especialmente pensada para la ocasión.

El menú fue desarrollado por el chef Facundo Berti, mientras que la barra quedó bajo la dirección del bar manager Agustín Giuliani. La propuesta estuvo inspirada en productos de estación y en la identidad mediterránea que caracteriza al restaurante.

Para garantizar la privacidad del encuentro, la sede ubicada en Palermo Soho cerró sus puertas a las 18 horas. De esta manera, el espacio quedó reservado exclusivamente para la celebración de Weich y Jennifer y para el grupo de invitados que acompañó a la pareja.

Entre los platos elegidos para la ocasión se destacaron los ñoquis de batata, además de diferentes preparaciones pensadas especialmente para acompañar el festejo.