“Para mí fue muy importante ver a mi mamá trabajar desde la raíz de su corazón”. La definición, de una sensibilidad poética que bien podría integrar alguna de las canciones de Julieta Díaz, le pertenece a Elena, su hija de 11 años, quien acompañó a la artista durante esta entrevista con EL DIA. Entre risas, comentarios y suspiros, la charla fue adquiriendo una intimidad inesperada, al ritmo de esa amorosa complicidad que tienen madre e hija. Julieta fue invitándola a compartir sus impresiones, escuchándola con atención y celebrando sus aportes. Y Elena, testigo privilegiada de los movimientos artísticos de su mamá, aportó algunas de las imágenes más lindas de esta conversación.

Hace tiempo que Julieta Díaz dejó de jugar a la cantante: con dos discos de canciones propias ha recorrido el país de la mano del dúo que formó, charco de por medio, con el músico uruguayo Diego Presa, con una propuesta que puede encenderse en formato de banda completa pero también acurrucarse al calor de la nostalgia acústica que los vio nacer.

“Me considero cantautora, actriz, escritora de poesía”, se define Julieta, con cierta timidez ante lo que supone la palabra “poeta”. Escribe desde los 14 años y, aunque llevaba tiempo estudiando canto, nunca imaginó que esta faceta tomaría semejante dimensión.

A casi seis años del nacimiento del dúo, mañana volverán a presentarse, a las 21, en Puerta B (Montevideo y 18, Berisso), recuperando el formato acústico de aquellos primeros intercambios.

Después de “El revés de la sombra” y “Río”, sus dos discos, editaron “Buscamos”, tienen grabada “La encrucijada”, que Julieta define como “un funky meloso”, y otras composiciones en carpeta.

“Estamos en un momento de mucha tranquilidad, de mucha confianza también. No es fácil sostener un dúo con el río en el medio. Tiene su belleza y su misterio y su manera de laburar, pero también hay que sostener mucho”, reconoce.

El regreso al acústico les permite seguir haciendo circular sus canciones, entre las que hay una especialmente significativa para Elena: “Rojo”. Cada vez que escucha el verso que dice “la dulzura se rompe”, la nena se tira al piso y le dice a su mamá: “Yo soy la dulzura”. Y Julieta, por supuesto, le da la razón.

CANTAR ES MÁS DESNUDO

Hace dos años, en una charla con este diario, Julieta decía que cantar era actuar con la voz. Hoy siente que el camino también se ha dado en sentido inverso: que la cantante le ha enseñado algunas cosas a la actriz.

“Hay algo del estar en el escenario para cantar, de poner el cuerpo para sentir lo que estoy cantando desde el cuerpo, que me sumó a la actriz”, reflexiona. “El personaje siempre te está amparando y te está llevando a otro lugar, pero cantar es más desnudo”.

Esa experiencia también ha modificado sus deseos interpretativos y las historias que quiere contar cuando tiene la posibilidad de elegirlas. “Todo va mutando y uno va sintiendo que, aunque hace el mismo laburo, lo hace desde otro lugar”.

Además de explorar otros universos musicales, como el del chileno Chinoy, con quien compartió “Tu pie contra mi pie”, Julieta ya tiene terminado su primer disco solista, producido por el mendocino Javier Montalto.

“Es un disco más alternativo, con una sonoridad más triphopera, un poco más de máquinas, más melancólico y más sonoro, no tan maderoso, digamos, como lo que hacemos con Diego”, adelanta sobre un trabajo que incluye una versión de “Enjoy the Silence”, de Depeche Mode.

“Hay una identidad propia que estoy buscando y creo que eso va mutando, siempre es en presente continuo”.

“La estamos buscando juntas”, dice Elena, a su forma, y su mamá, otra vez, le da la razón: “Vos me ayudás a buscar la sonoridad que estoy buscando, para encontrar lo que quiero decir, lo que quiero cantar. Vos me escuchás, vos me ayudás, mi amor, vos siempre me ayudás”.

MIRARSE DESDE EL AMOR

Después de tres décadas de exposición mediática, Julieta parece estar conquistando otras libertades. En sus redes se muestra muchas veces al natural, sin maquillaje, con sus canas, desafiando ese mandato de impecabilidad que históricamente ha pesado sobre las mujeres del espectáculo.

“Creo que cada vez me importa menos, pero tampoco es fácil lidiar con eso. Tengo una parte narcisa ahí también. A nadie le encanta envejecer, la cáscara, digamos. Pero hay otra parte que es hermosa, que es alucinante, que es la parte interna”.

Entre las libertades conquistadas y las negociaciones frente al espejo, intenta encontrar un equilibrio. “En este momento siento que todo es presente continuo y estoy encontrando una manera, como estamos todos y todas”, confiesa.

Hay preocupaciones, como la crisis climática, frente a las cuales muchas otras cuestiones se le vuelven relativas. “Tengo más preguntas que certezas”, admite. Y, antes de despedirse, vuelve a darle la palabra a Elena.

—¿A vos qué te pasa, Elena, cuando me ves sin maquillaje y todo, así medio despeinada?

Su hija le hace saber que la ve igual de hermosa.

—¿Y vos desde dónde me mirás? ¿Por qué me ves tan hermosa?

—Porque sos muy buena actriz.

—Porque vos mirás desde el amor, por eso. No es que me mirás porque soy muy buena actriz, es porque me mirás desde el amor. Me ves hermosa aunque esté toda despeinada, con canas y sin maquillaje.

PERSIGUIENDO A LA BESTIA

La semana próxima, la artista volverá a la región, esta vez a City Bell y de la mano del músico Lautaro Matute, con “Persiguiendo a la bestia”, un espectáculo en el que conviven Idea Vilariño, Alfonsina Storni, Gabo Ferro, Fernando Cabrera y hasta Paquita la del Barrio.

La propuesta nació para un ciclo de música y poesía del Palacio Libertad, a partir de un ejercicio que Julieta, lectora de poesía de toda la vida, disfrutó especialmente: encontrar posibles maridajes entre sus canciones y sus poemas favoritos.

Así, con diez canciones y diez poemas, fue construyendo una suerte de itinerario sentimental que empieza en la pasión, atraviesa los conflictos, los celos, las peleas y la posibilidad de volver a empezar, para desembocar en un encuentro mucho más íntimo.

“Es una especie de recorrido del amor. Y en este camino del amor, en realidad, es un camino hacia nosotros mismos y nosotras mismas. Termina un poco con un espejo, un camino más solitario con uno mismo, con una misma”, explica.

El título del espectáculo nace del universo poético de Gabo Ferro, cuyo trabajo constituye el corazón de la propuesta. “Persiguiendo a la bestia” es, para Julieta, una manera de perseguir al ego, al amor y también a esas bestias creativas que tanto admira.

Por la naturaleza del material y por el modo en que se articulan la palabra dicha y la palabra cantada, reconoce que es, hoy, el espectáculo en el que más naturalmente se encuentran la actriz y la cantante.

EL DESEO DE SEGUIR FILMANDO

En medio de esta efervescencia musical, Julieta viene de rodar en las sierras cordobesas “Roger suelto”, la nueva película de Natalia Smirnoff, en la que interpreta a Margarita, la hermana de un hombre neurodivergente con un hiperfoco en la naturaleza y los hongos.

“Es una película que habla de otro tipo de mirada, de otro tipo de manera de habitar el mundo. Natalia es una directora muy sensible, una gran directora, y sus historias me encantan. Siempre tiene una mirada como paralela de la vida en un montón de cosas. Y eso es muy hermoso”, destaca.

El cine, asegura, sigue ocupando muchísimo espacio en sus deseos artísticos. Y, a diferencia del teatro, cuyas temporadas suelen dificultar la posibilidad de salir de gira con sus espectáculos musicales, el audiovisual le permite sostener ambas actividades.

En un contexto especialmente complejo para la industria cinematográfica argentina, la actriz agradece el aporte del INCAA a esta producción, aunque reclama recuperar la autarquía del organismo.

“Se pueden hacer menos películas en épocas de crisis, pero hay que hacer películas. Es una industria. Somos trabajadores y trabajadoras del cine y eso corresponde con cualquier industria”, sostiene.

También destaca el trabajo de la Secretaría de Cultura de Córdoba en la consolidación de un polo audiovisual que le ha permitido seguir filmando. Allí tiene previsto rodar otra película en mayo del año próximo y cuenta con otras dos propuestas cinematográficas para más adelante, todas de carácter independiente.

“Hay algo del estar en el escenario para cantar, de poner el cuerpo, que me sumó a la actriz”