Que aprendan a lidiar rápido con la frustración es el consejo que Julieta Paul (49), bailarina del Argentino desde hace más de dos décadas, le ofrece a las nuevas generaciones. Y lo hace con la experiencia de alguien que la tuvo cara a cara en varias oportunidades pero que no le impidió desarrollar una carrera artística de 30 años de la que comenzará a despedirse este domingo como protagonista de “El lago de los cisnes”, con la tranquilidad de haberlo dado todo.

“Preparar las últimas funciones de la carrera conlleva una emocionalidad muy fuerte porque es inevitable, después de tantos años, pensar en todo lo que viví”, admite en diálogo con EL DIA.

A la preparación técnica y artística para asumir su rol se le suma, esta vez, un cóctel sentimental que navega por primera vez. “Un poco de nostalgia por lo que termina, pero también la satisfacción por el camino que recorrí. La decisión de retirarme no fue difícil porque no tengo cuentas pendientes y estoy consciente de que siempre hice mi mayor esfuerzo”, dice.

El camino de Julieta en la danza no fue convencional. Nacida en Paraná, Entre Ríos, en donde comenzó a bailar de chica, siguió formándose en Santa Fe, antes de ingresar al Instituto del Teatro Colón, en el que permaneció dos años, tras terminar el secundario. En ese entonces, recibió una oferta para perfeccionarse en el Ballet Nacional de Cuba, un proyecto que quedó trunco por un accidente y que la llevó a enfrentarse por primera vez con la frustración por tener que bajar de los escenarios.

“Volver a bailar no estaba en mis planes”, confiesa la bailarina, en ese entonces de 24 años.

Varada durante dos años “en otro mundo”, trabajaba como gerente de un local de comidas rápidas, sintiendo haber “abandonado el sueño de ser bailarina”. Pero esa realidad se volvió a sacudir con otra posibilidad: la de ingresar a la Compañía de Julio Bocca en la que estuvo cuatro años interpretando coreografías de autores muy diversos y con la que pudo girar por el mundo.

Con todo “ese escenario vivido”, en 2005 se sumó a las filas del Ballet Estable del Argentino, en donde protagonizó los principales títulos del repertorio clásico. Un teatro que le permitió “crecer constantemente con un trabajo ininterrumpido en los roles de primera bailarina”, excepto por una situación que la volvió a enfrentar con la frustración: la pandemia.

“Fue un momento muy difícil de sobrellevar, sobre todo la vuelta porque me encontró ya con 45 años y sin saber si iba a poder hacerlo físicamente”, confiesa.

Sin embargo, y a pesar de varias idas y vueltas, y gracias a “maestros y coreógrafos que confiaron en mí más que yo misma”, sumado a los sacrificios propios de una de las carreras artísticas más exigentes, pudo continuar asumiendo roles muy desafiantes como Giselle, Julieta, Nikkei y hasta Odette, a la que ahora regresará, para decir adiós.

VOLVER A ODETTE, DIEZ AÑOS DESPUÉS

A diez años de su última reposición, “El lago de los cisnes” volverá el domingo a escena en la sala Ginastera, con adaptación coreográfica de Sabrina Streiff, basada en los originales de Marius Petipa y Lev Ivanov. Julieta está lista para emprender su último vuelo como el cisne blanco del relato mágico de Tchaikovsky, consciente de ser hoy “una bailarina diferente” de aquella que interpretó a Odile y Odette en al menos seis producciones.

El espectáculo, que tendrá otras funciones del 25 al 29 de noviembre, contará con la participación del Ballet Estable, dirigido por María Fernanda Bianchi, y de la Orquesta Estable, bajo la conducción de Carlos Calleja y Carlos David Jaimes. Julieta, que bailará hoy y el próximo domingo, se prepara así para despedirse del escenario que fue su casa durante más de dos décadas.

Pero antes de que el telón caiga por última vez para ella, la bailarina mira hacia atrás y repasa un camino que no estuvo exento de renuncias, sacrificios y momentos difíciles. Porque detrás de la primera bailarina que se despide hay una mujer que aprendió a convivir con la frustración, a reconocer sus propios límites y, sobre todo, a no darse por vencida.

-¿Qué sacrificios personales y profesionales hay detrás de una vida dedicada al ballet?

-El ballet a nivel profesional es un estilo de vida. Es una profesión con una dinámica de tiempos y un desgaste físico muy diferentes de lo habitual, lo que hace que se resignen algunas cosas de la vida personal. Yo, además del trabajo en el teatro, bailé mucho por fuera, en producciones privadas, y los ensayos, las funciones y los viajes me absorbieron mucho por momentos. Me perdí eventos familiares y encuentros con amistades, inevitablemente, porque además la rutina requiere mucha disciplina en cuanto a la actividad, el descanso y la alimentación. Obviamente, es algo muy personal y que se decide. En mi caso, fue en pos de una carrera que disfruté, por lo que claramente no tengo arrepentimientos al respecto. Pero sí es cierto que es una carrera que te exige mucho en cuanto a tiempo y energía.

-¿Cómo fue cambiando tu relación con el cuerpo y con la danza a medida que pasaron los años?

-Los bailarines tenemos un entrenamiento diario muy exigente a nivel físico y, al ser movimientos prácticamente antinaturales, se genera un desgaste importante a lo largo de los años. En mi caso, tengo un físico particular que me ha acompañado muy bien hasta este momento. No tengo lesiones traumáticas, pero creo que la clave para llegar en plena actividad a mi edad, a un mes de cumplir 50 años, además de las condiciones físicas, fue la constancia en el trabajo diario. Fui muy disciplinada con el cuidado del cuerpo como herramienta de trabajo: la clase diaria, el descanso, la alimentación. Lógicamente, he sentido el desgaste físico en los últimos años, pero también aprendí a respetar las señales del cuerpo y sus límites. En consecuencia, eso te obliga a buscar una manera de aportar a cada rol una mirada que vaya más allá de lo técnico.

-¿Qué lugar ocupa el Teatro Argentino en tu vida después de tantos años?

-El Teatro Argentino es como mi casa, es el lugar donde más tiempo he pasado en mi vida. No solamente en años, sino también en horas de cada día. Es donde pude hacer realidad muchos sueños, donde crecí también a nivel personal, porque la convivencia en una compañía te enseña mucho. Tengo recuerdos de todo lo vivido, en las buenas y en las malas. Pero, sobre todo, me llevo la satisfacción de ver una compañía que ha pasado por momentos muy difíciles y que sigue estando en pie, con el telón abierto. Tuve también la fortuna de poder generar vínculos estrechos con personas que me han acompañado y sostenido durante toda la carrera, tanto del ballet como de otras secciones que trabajan con nosotros. El Teatro Argentino tiene una identidad propia de supervivencia, te diría. Cada generación sobrevive a algo y eso te da un sentido de pertenencia muy fuerte.

-Durante gran parte de tu vida fuiste bailarina. ¿Quién es Julieta Paul fuera del escenario y cómo imaginás tu vida después del retiro?

-La Julieta fuera del escenario es muy simple y bastante solitaria. Me gustan las cosas sencillas, la tranquilidad, el silencio y mucho la naturaleza. Mis momentos de felicidad son tomando mate con los pies en la arena o sentada en el pasto, con Doris, mi perra. Yo preservo mucho mi tranquilidad y mi independencia, por eso soy muy selectiva con las personas. Mi trabajo ya es muy intenso en todos los aspectos, entonces necesito mi tiempo y mi espacio. El retiro de la actividad va a generar un vacío bastante significativo. Tengo varias ideas de cosas que quiero hacer y que resigné por la carrera. Pero igualmente no pienso mucho en eso porque quiero tener todos los sentidos puestos en este presente que no se va a repetir. Ya veré después cómo armo una vida que será muy diferente, obviamente, pero que me imagino muy tranquila y con la plenitud del sueño cumplido.

-¿Qué cosas te enseñó la madurez que no sabías cuando eras una bailarina joven?

-En esta carrera la experiencia tiene un valor incalculable. La madurez te da otras herramientas para encarar los roles, tanto en lo técnico como en lo artístico. En lo técnico, porque ya conocés muy bien tus posibilidades y tus límites. Y en lo artístico, porque el caudal emotivo es mayor. Además, con los años vas perdiendo también algunas inhibiciones autoimpuestas, ya sea por timidez o por vergüenza. La madurez te obliga a aceptarte y reconocerte, con lo bueno y con lo malo.

-¿Qué consejo le darías a una chica que recién empieza y sueña con hacer carrera en el ballet?

-A las generaciones más jóvenes les diría que aprendan cuanto antes a lidiar con la frustración. Nuestra profesión tiene mucho de lo momentáneo. Hay muchas variables en una función que no podemos controlar y para eso también hay que estar preparados. Hay que entrenar la mente al igual que el cuerpo, tenerse paciencia con los errores, pero no ceder frente a las adversidades. Hay que aprender a resolver en el momento y eso también se entrena en el día a día.

“El ballet es un estilo de vida. Es una profesión con un desgaste físico muy diferente, se resignan cosas de la vida personal”

-¿Qué creés que vas a extrañar más de esta profesión? ¿Te imaginás siguiendo vinculada a la danza desde otro lugar?

-Creo que voy a extrañar la rutina diaria. A mí me gustan las clases, los ensayos, no solamente las funciones. Voy a extrañar también los espacios, las salas de ensayo, el escenario, porque fueron muchos años transitando esos lugares. Podría seguir vinculada a la danza y aportar mi experiencia desde otro lugar, pero creo que primero necesito descansar. Tal vez, si se da la oportunidad más adelante, lo evaluaría.

-Cuando termine tu última función, recibas el aplauso del público y se cierre el telón, ¿qué imaginás que vas a sentir?

-Una última función en tu propio teatro es uno de los momentos más emocionantes de la carrera. Yo tengo una historia en el Teatro Argentino y este final lo estoy viviendo con esa satisfacción de haber llegado bien. Me siento muy afortunada por la carrera que pude hacer y estoy sintiendo esa satisfacción del sueño cumplido.

-¿Cómo te gustaría que te recordaran como bailarina?

-Creo que algo por lo que podrían recordarme es por ser alguien que no se dio por vencida. Ni frente a los golpes de la vida ni ante las dificultades que se enfrentan muy a menudo en un teatro público, donde es muy difícil sostenerse artísticamente durante tantos años. Yo puedo dar fe de que no es fácil, pero es posible.